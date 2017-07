Punësimet sezonale, 300 vende pune në Itali

Çelet faza e tretë e konkurrimit. Punësimi, duke klikuar mbi profilet e kandidatëve

Nis faza e tretë e aplikimeve për shqiptarët që janë të interesuar të punojnë në Itali. Bëhet fjalë për ofrimin e 300 vendeve të lira të punës në shtetin fqinj, aplikim që do të realizohet online, duke shmangur procedurat burokratike në zyra e sportele.

Nis faza e tretë e aplikimeve për shqiptarët që janë të interesuar të punojnë në Itali. Bëhet fjalë për ofrimin e 300 vendeve të lira të punës në shtetin fqinj, aplikim që do të realizohet online, duke shmangur procedurat burokratike në zyra e sportele.

Profesionet që mund të aplikojnë janë kryesisht në fushën e hoteleri-turizmit, ndërtimit, industrisë tekstile, artizanatit, përpunimit të metaleve, saldimit.

Nëpërmjet dixhitalizimit të sistemit të punësimit publik, ndërmarrjet, shoqatat e punëdhënësve, agjencitë e huaja të punësimit mund të shqyrtojnë profilet, të intervistojnë dhe të përzgjedhin kandidatët për profile të caktuara që kërkohen në mënyrë elektronike.

Ndërmarrjet, shoqatat e punëdhënësve apo agjencitë e huaja të punësimit, mund të bëjnë punësime vetëm duke klikuar në profilin e të regjistruarve. Kjo një javë pas promovimit të sistemit elektronik të instaluar në shërbimet publike të punësimit.

Ksera shpjegoi se ky është instrumenti i parë dixhital i mbledhjes së të dhënave me qëllim administrimin e migracionit për qëllime punësimi, në përputhje me nismën e qeverisë shqiptare për kompjuterizimin e shërbimeve që i ofrohen qytetarit.

Dje, ministri i Punës, Spiro Ksera, dhe ambasadori i Italisë në Tiranë, Massimo Gaiani, prezantuan për herë të parë ngritjen e bankës së të dhënave për shtetasit shqiptarë, që janë të interesuar për të punuar në Itali.

Ksera e vlerësoi këtë fakt si shumë domethënës dhe inkurajues për marrëdhëniet mes dy vendeve, duke e konsideruar si sfidë për situatën aktuale, ku kriza ekonomike botërore ka prekur në masë të konsiderueshme veçanërisht tregun e punës.

“Tashmë Shqipëria është e gatshme të përgatisë punonjës të kualifikuar, jo vetëm për tregun vendas të punës, por edhe atë europian. Aktualisht, Ministria e Punës është duke bashkëpunuar me Ministrinë e Arsimit me qëllim hartimin e kurrikulave të reja në përputhje me standardet europiane për profesionet më të kërkuara në tregun e punës si brenda dhe jashtë vendit, siç është fusha e hoteleri-turizmit, ndërtimit, industrisë tekstile, artizanatit, përpunimit të metaleve, saldimit”, sqaroi Ksera.

Nga ana tjetër, ambasadori Gaiani e vlerësoi inaugurimin e sistemit online për të gjithë shqiptarët që kërkojnë të punësohen në tregun italian të punës, si dëshmi e shkëlqyer e nivelit të bashkëpunimit mes dy vendeve dhe një hap tjetër i rëndësishëm në rrugën e bashkëpunimit. Sipas ambasadorit italian, bashkëpunimi me Shqipërinë në fushën e migracionit është histori suksesi dhe vlerësohet me nota maksimale nga strukturat përkatëse në Romë.

“Sistemi online për regjistrimin e shtetasve shqiptarë që dëshirojnë të punojnë jashtë vendit u mundësua falë mbështetjes së Ministrisë italiane të Punës dhe Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin. Ky sistem është instaluar në 36 Sportelet e Migracionit që ndodhen në Zyrat Rajonale dhe Vendore të Punësimit në të gjithë territorin shqiptar dhe që prej ditës së sotme çdo i interesuar mund të paraqitet pranë këtyre zyrave për të marrë informacionin e nevojshëm dhe për t’u regjistruar pranë tyre”, sqaron Ministria e Punës.

Në të theksohet se aplikimi i sistemit online favorizon përputhjen mes kërkesës në tregjet e huaja të punës dhe ofertën e punës nga qytetarët shqiptarë.

