Hepatitet: Shkaktarët kryesorë të kancerit të mëlçisë

Mjekja Mërkuri: Epidemi e heshtur. Shumica e njerëzve nuk e kuptojnë se janë të infektuar

Ilda Hoxha

Ndër llojet e hepatiteve më të përhapura në Shqipëri renditet ai B dhe C. Mjekja specialiste e Institutit të Shëndetit Publik, Lumturi Mërkuri, shpjegon se hepatiti B është ai që ndeshet më shpesh, duke shtuar se ka një prevalencë prej 7-9 për qind. Ndërkohë, specialistja thotë se hepatiti C ka një prevalencë 0.5-1 për qind. Përpos kësaj, mjekja Mërkuri thekson se rreth 78 për qind e vdekjeve nga kanceri i mëlçisë, vijnë si rezultat i hepatiteve, çka e bën këtë të fundit një ndër shkaktarët kryesorë të problemeve me mëlçinë. “Nga studimet e kryera në popullatën e përgjithshme në Shqipëri, rezulton se hepatiti B, ka një prevalencë 7-9 për qind dhe hepatiti C, një prevalencë 0.5-1 për qind, duke mbetur kështu një vend endemik për hepatitin viral B. Testimi për hepatitin B dhe C mund të kryhet në çdo laborator mikrobiologjik në sektorin publik, si dhe në klinika private. Çdo person që rezulton pozitiv, megjithëse mund të mos ketë shenja klinike, duhet të ndiqet nga mjeku specialist përkatës, i cili do të sugjerojë kryerjen e testeve të mëtejshme. Në Shqipëri, fëmijët që kanë lindur në prill të vitit 1994 e në vazhdim janë të vaksinuar kundër hepatitit B, si pjesë e kalendarit bazë të vaksinimit”, thekson specialistja e ISHP-së, Lumturi Mërkuri. Gjithashtu, ajo shton se shumë shpejt, vdekjet nga hepatitet do të renditen si një ndër shkaktarët kryesorë të vdekjeve në botë dhe jo vetëm. Mërkuri deklaron se hepatiti cilësohet si një vrasës i heshtur, pasi njerëzit nuk e kuptojnë se janë të prekur. “Hepatiti viral është referuar si një ‘epidemi e heshtur’, sepse shumica e njerëzve nuk e kuptojnë se janë të infektuar dhe infeksioni përparon ngadalë në sëmundje të rënda të mëlçisë. Shumë vende vetëm tani janë duke kuptuar përmasat e barrës së sëmundjes dhe po gjejnë mënyra për t’u përballur me të”, pohon mjekja. Sipas Mërkurit, për të shmangur pasoja më të rënda që vijnë nga hepatitet duhet të diagnostikohemi në kohë. “Diagnoza e hershme ofron mundësi të mira për trajtim efektiv mjekësor. Kjo gjithashtu ndihmon të infektuarit të praktikojnë një stil të shëndetshëm jetese, duke marrë masa për të mbrojtur mëlçinë nga dëmtimet shtesë, ku një ndër ta është eliminimi i alkoolit dhe disa droga, të cilat janë helmuese për mëlçinë. Diagnoza e hershme gjithashtu ndihmon të infektuarit të ndërmarrin hapa për të parandaluar transmetimin e infeksionit te të tjerët, për shembull duke miratuar praktikat e sigurta seksuale apo duke marrë masa për të mos transmetuar infeksionin te foshnjat”, këshillon specialistja. Ajo tregon rrugët nëpërmjet të cilave mund të transmetohet hepatiti B, që është edhe më i përhapuri. “Virusi i hepatitit B transmetohet nëpërmjet kontaktit të drejtpërdrejtë me gjakun, me spermën apo lëngun vaginal të një personi të infektuar. Mënyrat e transmetimit janë të njëjta si për virusin e HIV, por virusi i hepatitit B është 50 deri në 100 herë më infektues. Ndryshe nga virusi HIV, virusi i hepatitit B mund të mbijetojë jashtë trupit së paku për 7 ditë. Gjatë kësaj kohe, virusi mund të shkaktojë infeksion nëse hyn në trupin e një personi, i cili nuk është i mbrojtur nga vaksina”, shpjegon mjekja Lumturi Mërkuri. Hepatiti është infeksioni i mëlçisë i njohur si verdhëza. Ekzistojnë disa lloj hepatitesh, A, B, C, D dhe E, në varësi të llojit të virusit që i shkakton. Ai është bërë një nga problemet globale të shëndetit publik. Hepatiti viral prek qindra miliona njerëz në mbarë botën, duke shkaktuar sëmundje kronike dhe vrasjen e pothuajse 1.4 milionë njerëzve çdo vit. Në nivel global, më shumë se 240 milionë persona kanë hepatiti kronik B dhe rreth 150 milionë hepatit C. Miliona të tjerë janë në risk për t’u infektuar. Mjaft njerëz me infeksion kronik nga virusi i hepatitit B ose C nuk janë në dijeni se janë të infektuar dhe vazhdojnë ta mbajnë këtë virus.