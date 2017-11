Artur Bushi: Projektet e mia për transformimin e Krujës

“Investime në çdo rrugë, zgjidhim problemin e pronave dhe furnizimin me ujë të pijshëm”

Artur Bushi ka një program konkret për zhvillimin e Krujës të bashkisë së re. Investime në rrugë e kanalizime, përmirësimi me furnizimin me ujë të pijshëm, zgjidhja e problemit të pronave janë disa nga sfidat që kandidati i së majtës premton të realizojë gjatë mandatit të tij katërvjeçar. Në intervistën për gazetën “Shqip”, Bushi flet në detaje për programin që do të zbatojë si kryetar bashkie për zhvillimin e Krujës.

Z. Bushi, ju jeni kandidat për kryetar bashkie në Krujë i një koalicioni të gjerë partish, përfshirë këtu PS-në, LSI-në apo dhe partitë e tjera të spektrit të majtë. Sa përgjegjësi ndieni për përfaqësimin e këtij koalicioni, si dhe për t’i garantuar atij një fitore?

Është krenari për mua që të jem kandidat për kryetar i Bashkisë Krujë, por të njëjtën kohë është përgjegjësi e madhe të bëhesh kryetar i kësaj bashkie dhe për këtë ne si koalicion kemi bashkuar forcat për të dalë fitues më datë 21 qershor. Pas kësaj date do të unifikojmë forcat për krijimin e një stafi të duhur dhe shumë cilësor, me të cilin ne do të bëjë të mundur shndërrimin rrënjësor si në infrastrukturë ashtu edhe në shërbime për qytetarët, pa asnjë lloji dallimi partiak, për të zgjidhur hallet e tyre. Vlen për t’u theksuar, dhe e them me krenari, se gjatë dy viteve si kryetar i Komunës Thumanës 2011-2013 dhe si deputet i Krujës për periudhën 2013-2015, kam eliminuar me vendosmëri absolute çdo lloj praktike korrupsioni për sa u përket vendeve të reja të punës që kanë ofruar institucionet shtetërore, por edhe bizneset private me të cilat kemi bashkëpunuar në lidhje me punësimin në bazë të meritokracisë. Për këtë qëllim si pjesë e këtij angazhimi, ne do të hapim një zyrë antikorrupsioni pranë bashkisë, ku çdo lloj tentative nga punonjës të bashkisë për abuzim në lidhje me ofrimin e shërbimit ndaj qytetarëve, do të ketë marrjen e masave të menjëhershme. Programi ynë synon që ta kthejë Krujën në identitetin e saj dhe t’u ofrojë banorëve të këtij qyteti mundësinë për të zgjidhur çdo hall e problem. Këtë, sigurisht që do ta arrijmë në zgjedhjet e 21 qershorit, së bashku me aleatët tanë.

Cilat janë pikat kyçe ku është bazuar programi juaj elektoral dhe cilat do të jenë, le të themi, vendimet e para që shihen si më urgjente për t’u miratuar nëse do të fitoni zgjedhjet e 21 qershorit?

Shqetësimet e banorëve nuk mungojnë, duke filluar që nga problemet me infrastrukturën, për të cilën ne kemi bërë një program pune katërvjeçar, ku janë të listuara problematikat në të territorin e bashkisë Krujë. Një shqetësim mbetet edhe shërbimi i ofruar ndaj qytetarëve nga administrata e bashkisë, për të cilin është parashikuar ndryshim rrënjësor i strukturave të saj, që do të bëjë të mundur përmirësimin e menjëhershëm të shërbimit që qytetarët marrin pranë bashkisë. Ne do të krijojmë disa sektorë të rëndësishëm që deri më dje kanë qenë inekzistentë për ndikimet që kanë pasur në infrastrukturë dhe në shërbimet e nevojshme për problemet e njerëzve. Do të fillojmë nga një sektor i rëndësishëm siç është ai i bujqësisë e duke vazhduar në një tjetër sektor po aq të rëndësishëm siç është infrastruktura rrugore, e cila lë për të dëshiruar në këtë bashki. Për bujqësinë, programi ynë për mandatin e parë parashikon krijimin e një fondi të caktuar në mbështetje të projekteve që fermerët do të paraqesin pranë Bashkisë Krujës. Në të njëjtën kohë, në bashkëpunim me qeverinë do të realizojmë krijimin e lehtësirave në mbështetje të investitorëve të huaj dhe vendas brenda territorit të bashkisë. Jo më pak shqetësues është dhe ai pronave, për të cilin ne kemi menduar t’i japim zgjidhje të menjëhershme. Ndërhyrja në zgjidhjen e këtij ngërçi do të jetë e shpejtë, duke bërë të mundur kontraktimin me 2 apo 3 topografë të licencuar, të cilët do të nisin punën në terren. Por sigurisht programi im përfshin edhe zgjidhje të problemeve që prekin fushën e arsimit, shëndetësisë, rritjes së mirëqenies, jo vetëm në qytet, por edhe në zonat rurale apo dhe përfshirjen e qytetarëve si pjesëmarrës në disa vendime të bashkisë që do të jenë në shërbim të tyre. Por edhe të rinjtë sigurisht që kanë hapësirën e tyre në programin tonë, kjo kategori ka ndier prej vitesh mungesën e investimeve për projekte të ndryshme. Programi i bashkisë për rininë parashikon një fond të ekselencës, shkollën në konceptin e një qendre komunitare, ngritjen e arsimit profesional, ngritjen e qendrave rinore, fond të veçantë për punësimin e të rinjve, kthimin e traditave sportive apo dhe një program për shkëmbime kulturore dhe arsimore. Nuk përjashtohet në programin tonë edhe dhënia zgjidhje e një shqetësimi të përhershëm të banorëve të Krujës dhe zonave përreth siç është ai i ndotjes mjedisore. Bashkia e madhe do të kryejë monitorim të rreptë dhe të vazhdueshëm për sa i përket nivelit të ndotjes mjedisore nga fabrikat e ndryshme në Rrethin e Krujës. Parashikojmë që brenda mandatit të parë të realizojmë ndërtimin e një sektori shumë të rëndësishëm bujqësie, duke investuar në blerjen e mjeteve përkatëse për të mundësuar në mënyrë të menjëhershme fillimin e pastrimit të kanaleve kulluese dhe vënien në eficencë të sistemeve vaditëse, ku këtu do t’i kushtohet rëndësi edhe mbështetjes për ndërtimin e pikave të grumbullimit të prodhimeve bujqësore dhe blegtorale. Familjet në nevojë janë një kategori tjetër që do të ketë përkrahjen tonë, kjo nëpërmjet mbështetjes financiare me fondet e bashkisë.

-Cilat janë projektet konkrete për Krujën?

Programi ynë për Bashkinë Krujë parashikon rehabilitimin dhe rivitalizimin e të gjitha monumenteve natyrore, kulturore dhe fetare të Krujës siç janë “Shtëpitë Monument Kulture” dhe krojet e shumta të qytetit, për t’i bërë ato të vizitueshme dhe pjesë të itinerarit turistik. Një tjetër pikë e parashikuar në projekt është studimi dhe nxitja e turizmit malor si në malin e Krujës, por edhe në Parkun Kombëtar të Qafështamës; mundësimin e zhvillimit të kurseve të trajnimit profesional për përmirësimin e shërbimit në Hoteleri Turizëm dhe formimin e të rinjve si guida turistike lokale. Në bashkëpunim me fondin amerikan të zhvillimit dhe Ministrisë së Turizmit, kemi parashikuar financimin e projekteve për nxitjen e punimeve artizanale vendase. Përmirësimi i sinjalistikës turistike për të lehtësuar ardhjen dhe lëvizjen e turistëve duke përfshirë këtu edhe krijimin e vendqëndrimit për automjetet e turistëve në qytet. Për sektorin e turizmit do të kryhet edhe hapja dhe vënia në eficencë të web site zyrtar të Bashkisë Krujë. Kemi projekte konkrete edhe për artin dhe kulturën në këtë bashki, ku vlen të theksohet vënia në funksion të plotë të Pallatit të Kulturës Krujë, duke bërë të mundur financim të posaçëm për “grupin karakteristik të Pleqve të Krujës”, grupin artistik dhe grupin e valleve. Në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës mendojmë të organizojmë një festë të përhershme vjetore “Gjaku i Arbrit Thërret”, me pjesëmarrje nga të gjithë trojet shqipfolëse Arbëresh, Mal i Zi, Kosovë e Maqedoni, si dhe organizimin e panaireve rajonale të kulinarisë dhe prodhimit artizanal vendas, por edhe dhe riaktivizimin e shkëmbimeve ekonomike, kulturore me shumë bashki europiane me të cilat Kruja është e binjakëzuar.

Një bashki që i bashkëngjitet bashkisë së madhe është edhe Fushë-Kruja, cilat janë projektet tuaja konkretisht për këtë njësi?

Në Fushë-Krujë ne do të kryejmë investim të menjëhershëm në ujësjellësin e bashkisë për përmirësimin e furnizimit me ujë të pijshëm. Brenda vitit 2016, do të përfundojë rruga Fushë-Krujë Thumanë, do të ndërtojmë një nënstacion të ri elektrik për përmirësimin e furnizimit me energji elektrike, projekt që ka marrë edhe aprovimin nga qeveria. Në planin tonë për mandatin e parë kemi edhe rikonstruksionin e gjimnazit dhe shkollave të tjera apo dhe kopshteve në fshatrat përreth. Projekti ynë për këtë njësi parashikon në të njëjtën kohë asfaltimin e të gjitha rrugëve të lagjeve, përmirësimin e sistemit të pastrimit të të gjithë territorit të Bashkisë në Fushë-Krujë dhe një pikë grumbullimi mbetjesh urbane larg qendrave të banimit, përfundimin e ndriçimit të të gjitha rrugicave të qytetit, ndërtimin e dy këndeve sportive. Me rëndësi për banorët e kësaj zone do të jetë edhe mirëmbajtja dhe vazhdimi i investimeve për lumin Zezë, ndërtimi i tre mbikalimeve Luz, Arrameras dhe Larushk, përfundimi brenda vitit të parë i asfaltimit të rrugës “Rruga e Tiranës-Fshati Kullasë” dhe “Halil-Qendra Arkeologjike Zgërdhesh”, por edhe mbështetje e gjithanshme në aktivitetet kulturore-artistike dhe sport klub “Iliria”.

Sa shqetësues është çështja e punësimit në Krujë dhe si keni menduar ju që të krijoni hapësira të reja pune?

Papunësia ka qenë dhe mbetet problematike për gjithë banorët e bashkisë së madhe, ku në lidhje me të ne kemi një program konkret. Do të bëjmë të mundur në mënyrë të menjëhershme që fabrikat të cilat zhvillojnë aktivitet brenda territorit të Bashkisë së Krujës, të zbatojnë kontratën që kanë me qeverinë shqiptare, e cila konsiston në detyrimin e plotësimit të nevojave për punësim me banorë që jetojnë brenda territorit ku zhvillojnë aktivitetin. Kjo do të sjellë sigurisht krijim të vendeve të reja punës. Do të mundohemi që me përmirësimin e infrastrukturës që do të bëjmë në qytetin e Krujës, do t’i krijojmë lehtësira dhe komoditete turizmit, sektor i cili do të sjellë mjaft punësim për qytetarët. Në të njëjtën kohë, ne premtojmë që në dy vitet e para, të gjithë bizneset, nga më i vogli tek më i madhi, apo dhe bizneset e reja, do t’u falim taksën për dy vitet e para, ku besoj se ky vendim që do të marrim, do të ketë ndikimin e vet për hapjen e hapësirave të reja për punësim në bizneset e ndryshme.

Ndarja e re territoriale ka sjellë në përbërje të Bashkisë së Krujës edhe zona rurale përreth, të cilat edhe ato kanë problematikat e veta në çdo sektor. Sa të lehtë do ta keni ju në marrjen e sa më shumë fondeve për investim në këtë bashki jo vetëm nga qeveria dhe a do të ketë ndikim këtu raporti juaj me z. Rama?

Niveli i investimeve në Bashkinë e Krujës, duke përfshirë këtu edhe zonat më në skaj të saj, do të jetë jashtëzakonisht shumë ndryshe nga çfarë ka ndodhur deri më sot. Provë për këtë janë edhe investimet e ardhura vitin që kaloi në këtë bashki, ku janë investuar 5 milionë euro në rrugë, në ndërtimin e një shkolle të re apo dhe rikonstruksionin e atyre ekzistuese me një investim prej 1.2 milionë eurosh. Një projekt i rëndësishëm ka qenë edhe ai për rregullimin e fasadave në qytet, por edhe rruga e pazarit në Kalanë e Krujës me një investim prej 1 milion dollarësh apo dhe investime të tjera. Kjo tregon që vëmendja e qeverisë për Bashkinë e Krujës ka qenë jashtëzakonisht e mirë dhe pozitive. Për vitin e ardhshëm, bashkia do të ketë një buxhet shumë më të shëndoshë, pa kushtin e shlyerjes së borxheve, sepse shlyerja e tyre përfundon në fund të gjashtëmujorit të parë të këtij viti. Marrëdhënia që unë kam me Kryeministrin, z. Rama është jashtëzakonisht pozitive. Besoj dhe kam premtimin e dhënë nga Kryeministri se niveli i investimeve për vitin e ardhshëm do të jetë minimalja dyfish i atyre çfarë kanë ardhur këtë vit. Kjo sigurisht do të ketë ndikimin e saj në përmirësimin infrastrukturës në të gjithë bashkinë së bashku dhe me zonat rurale. Konkretisht kemi disa projekte konkrete për zonën në Bubq, të cilat parashikojnë ndërtimin e një ujësjellësi të ri që do të furnizojë me ujë të pijshëm fshatrat Mallkuç, Mazhë e Vogël, Mazhë e Madhe; investim të menjëhershëm në rrjetin shpërndarës të ujësjellësit në fshatrat Bubq dhe Budull; asfaltimin e rrugës Fushë Mallkuç-Kodër, Mallkuç-Tari; asfaltimin e rrugës Bubq-Budull; asfaltimin e rrugës Bubq-Kalaja e Prezës, rikonstruksionin e rrugës Budull-Rruga Nacionale; asfaltimin e rrugës Bubq-Varreza, Mazhë e Madhe-varreza; Mazhë e Vogël-varreza; asfaltimin e rrugës Stacioni Trenit Ishëm-Qendër Murqin; asfaltimin e Rrugës së Bregut të Lumit, Ura Gjolës-Shkolla Bilaj si dhe futjen e menjëhershme të shërbimit për pastrimin e territorit. Një komunë tjetër për të cilën kemi projekte konkrete është edhe ajo e Niklës, për të cilën kemi parashikuar ndërtimin e urës së “Tubit”, që lidh Niklën me aeroportin “Nënë Tereza”, sistemimin dhe asfaltimin e rrugës “Nikël-Mukje. Loti i dytë shkolla fillore Grepes – Përroi i Bardhë, shkolla Kurcaj; sistemim dhe asfaltim të rrugëve kryqëzimi i Beqeve – Unaza Qerek, Rrugës “Ahmetëve”, Varreza-Tapizë, Unaza e Rinasit apo dhe ajo Thanzës – “Besim Lleshi”, Tapizë.

Emri juaj ka qenë i lakuar nga opozita si një person me rekorde kriminale për të shkuarën tuaj. Keni një përgjigje për këto…

Unë jam qytetar i Republikës së Shqipërisë dhe kam jetuar për shumë vite në Itali. Disponoj leje-qëndrimin që është ekuivalente gati me pasaportën italiane, të cilën e kam ende të paskaduar. Kam të gjitha dokumentet nga Ministria e Drejtësisë italiane që i kam sjellë pranë partisë sime, para se të kem qenë kandidat i Aleancës për Shqipërinë Europiane në Bashkinë e Krujës. Këto dokumente i kam edhe të rifreskuara me data të dy muajve të fundit, gjë që tregon qartë se institucionet e drejtësisë italiane janë shprehur se unë nuk kam pasur asnjë problem me autoritetet italiane. Unë i ofroj opozitës të gjitha këto dokumente dhe këtu i bie si ajo shprehja që “unë them ja ku është ujku, ti më thua ja ku është gjurma”. Theksoj dhe një herë se nuk kam asnjë problem me autoritetet italiane, por as me ndonjë shtet tjetër në botë.

Është e vërtetë se jeni i afërm i rivalit tuaj politik që garon nën siglën e koalicionit të djathë, z. Hamdi Pasha?

Ne jemi të dy me origjinë nga Burreli dhe po të verifikosh në të kaluarën, i bie që gati të gjithë në Burrel të dalin kushërinj. Për rastin që ju pyesni, mund t’iu them se nuk kam asnjë lidhje të tillë me kandidatin e opozitës. Nuk jemi të afërm.

Në media ka qarkulluar një foto, ku ju gjatë takimeve elektorale jeni takuar me një person, i etiketuar si Durim Bami. Cili është komenti juaj?

Dua të theksoj se ajo çfarë ofrojmë ne për katër vitet e ardhshme në menaxhimin e Bashkisë në qytetin e Krujës është komplet diçka tjetër nga ajo politikë që po bën opozita, që ka muaj që hedh baltë në figurën time në mënyrë të padrejtë, për të cilat unë kam bërë gati një padi. Për të gjitha akuzat që kanë lëshuar kundrejt meje, me dokumente zyrtare përkatëse, do ta depozitojë shumë shpejt në gjykatë dhe do të përballem me ta në organet e drejtësisë. Në vazhdën e këtyre helmeve që hidhen kanë nxjerrë një foto, ku shfaqem të përshëndetem me Durim Bamin, gjë që është absolutisht e pavërtetë. Me këtë rast dua të theksoj se kam pasur 88 takime në Bashkinë e Krujës. Dhe në të gjitha takimet, në mënyrë absolute, i kam përshëndetur të gjithë njerëzit, pa asnjë lloj dallimi moshe, gjinie. Ajo foto është nga një prej takimeve të mia me elektoratin në Komunën e Niklës dhe ai person, në mënyrë kategorike, nuk është Durim Bami, por vëllai i tij, Valter Bami që mesa jam informuar unë është në gjendje të lirë.