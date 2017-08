Nga përdorues droge, në ndihmë të të droguarve

Rrëfimi i 27-vjeçarit Sidrit Troplini, jeta e tij dhe lufta për t’i thënë jo drogës

Ilda Hoxha

Jeta është plot me të papritura dhe sfidat e saj janë të vazhdueshme. Njeriu duhet t’i bëjë ballë çdo vështirësie, por sa e lehtë është kjo? Një jetë të tillë të mbushur me sfida, ngjarje, luftë me veten ka pasur Sidrit Troplini, djali 27-vjeçar, i cili prej vitesh ka qenë përdorues droge. Sidriti ka lindur në Tiranë dhe është diplomuar për Farmaci. Jeta e tij mori një kthesë të papritur qysh herët, në moshën 16-vjeçare, ku provoi për herë të parë edhe drogën. E nisi nga kureshtja dhe dëshira për të qenë në qendër të vëmendjes së shoqërisë, pa i marrë parasysh pasojat që ajo do sillte më pas. Një adoleshencë e jetuar jo si gjithë të tjerët dhe kjo si pasojë e drogës. Djali 27-vjeçar nga Tirana rrëfen se droga i ka marrë shumë nga jeta e tij, ka shkatërruar çdo marrëdhënie, por ka lënduar shumë edhe njerëzit që ishin rreth Sidritit. Por ai kurrë nuk u mposht, e kuptoi gabimin por vështirësia për t’u shkëputur prej sa ishte e madhe. Dëshira për t’i dhënë fund kësaj gjendjeje që kishte pushtuar qenien e tij ishte më e fortë se droga, ndaj një ditë i tha jo kësaj substance vdekjeprurëse. Vendosi të jetojë normalisht dhe sot ai është më i lumtur se kurrë. Sidriti tashmë mëson të tjerët si të shkëputen nga droga, ai është supervizor për shqiptarët në një qendër rehabilitimi për përdoruesit e drogës në Maqedoni. Në një intervistë për gazetën “Shqip”, ai tregon për jetën e tij si përdorues droge dhe angazhimin e tij për të bindur të tjerët si t’i thonë jo drogës.

Sidrit, jeta jote ka qenë me shumë ulje-ngritje dhe një prej shkaktarëve kryesorë për këtë ka qenë droga. Kur e ke përdorur për herë të parë drogën?

Spiralja ime e rënies filloi në moshën 16-vjeçare. Fillimisht me droga më të lehta dhe me kalimin e kohës degradoi me droga të forta. E fillova drogën pasi mendoja qe do të më bënte më të aftë dhe më të kërkuar në rrethin shoqëror dhe gjithashtu më të komunikueshëm me njerëzit rreth e rrotull meje. Në fillim, çdo gjë dukej se po shkonte sipas planit dhe në periudhën e parë efektet ishin me të vërtetë të bukura dhe të jepte idenë që s’do të mbaronin ndonjëherë, por pas pak kohësh u kthye në një rutinë dhe monotoni. U kthye në diçka të domosdoshme që thjesht duhet bërë për të funksionuar normalisht në jetën e përditshme.

Ti ke qenë përdorues i drogës për një kohë të gjatë. Për sa vite ke qenë i varur prej saj?

Kam qenë përdorues përreth 6 vjet. Në fillimet e mia droga i mbulonte të gjitha problemet e tjera që kisha dhe në atë periudhë dukej sikur nuk kisha më asnjë problem, por në fakt problemet e vjetra qëndronin po aty dhe ndërkohë po krijohej dhe një tjetër edhe më i madh, varësia. Gjatë kohës kur isha përdorues, shqetësimi më i madh ishte të fshihesha nga të gjithë në mënyrë që askush të mos e merrte vesh problemin tim, por me kalimin e kohës, edhe problemi bëhej më i dukshëm. Pas shumë e shumë gënjeshtrash që në fillim funksiononin, arrita në një gjendje ku askush nuk më besonte më dhe duhet vetë t’i bëja ballë diçkaje që nuk e kisha më nën kontroll.

Si ishin marrëdhëniet e tua me familjen dhe shoqërinë në atë kohë?

Pas rreth një viti përdorimi, efektet filluan të zvogëloheshin dhe realiteti filloj të dukej. Marrëdhëniet me familjen dhe shoqërinë u keqësuan shumë. Nuk gjendesha me afër tyre dhe detyra ime e vetme ishte të siguroja për ditë ato gjëra që më duheshin, që ishte droga dhe çdo gjë tjetër filloi të merrte një tatëpjetë pa ndalesa. U bëra thjesht një pjesëtar pasiv i shoqërisë, e ndieja këtë gjë, por thjesht nuk mund të ndaloja.

Si arrite të shkëputeshe prej saj?

Problemi im u bë edhe shqetësim i të gjithë atyre që më rrethonin dhe një ditë, duke komunikuar me një mik të familjes më tregoi për një qendër që ndodhej në Maqedoni dhe që kishte një program ekzakt që praktikohet në botë për 40 vjet, që ka dhënë shumë rezultate dhe më e rëndësishmja, nuk përdorej asnjë lloj ilaçi si zëvendësues për drogën. Në periudhën e parë merren shumë vitamina dhe minerale si dhe bëhen masazhe speciale për të ulur në maksimum efektet e tërheqjes nga droga. Më pas, vijon programi për detoksifikim ku pastrohet trupi nga çdo lloj toksine të marrë, që nga parfumet dhe konservantët deri tek drogat e ndryshme. Pas pastrimit të trupit bëhen ushtrime për përmirësimin e komunikimit, kontrollit ndaj vetes dhe ambientit si dhe fiton aftësi më të mëdha për t’u përballur me persona të tjerë ose me situata të ndryshme në jetën e përditshme, si dhe në mënyrë të përgjithshme, për të përmirësuar personin nga ana mendore. Pas këtyre, vijnë 4 kurse të tjera ku personi fiton më shumë stabilitet në jetë, forcon karakterin e tij dhe ku sheh saktësisht çfarë duhet të bëjë për të qenë i suksesshëm në jetë. I gjithë programi përmban 8 kurse, ku personi vetë studion dhe e përmirëson jetën e tij. Sigurisht që duhet vullnet dhe kurajë shumë e madhe për ta bërë këtë. Unë e kam lënë drogën që në datën 02.02.2010.

Tashmë, ti, nga përdorues droge je kthyer në ndihmës për personat e tjerë që janë të varur nga droga. Sa e vështirë është të merresh dhe të arrish të gjesh gjuhën e përbashkët me ta?

Unë kam rreth 5 vjet që jam pjesëtar i stafit në këtë qendër. Roli im në këtë qendër është ai i supervizorit në akademi i studentëve nga Shqipëria. Studentë ne quajmë të gjithë personat që janë përdorues, por ky është termi që ne përdorim për ta. Unë jam shqiptari i parë që ka marrë iniciativën për t’ia dedikuar njohuritë dhe aftësitë, pra për të mësuar personat me këto lloj problemesh. Komunikimi është shumë i hapur dhe i drejtpërdrejtë. Gjithmonë e gjejmë gjuhën e përbashkët, sepse nuk jam as doktor as psikiatër dhe unë dikur kam qenë në të njëjtën gjendje dhe arrij t’i kuptoj shumë mirë dhe bëj maksimumin tim për çdo person që kërkon ndihmë.

Prej sa vitesh merresh me këtë punë, pra ndihmon të tjerët t’i largohen drogës?

Çdo person këtu vjen me dëshirën e tij të plotë për ta ndryshuar jetën e tij. Qëllimi ynë nuk është t’i bindim që droga është e dëmshme, sepse këtë gjë të gjithë e kuptojnë. Çdo individ ka të kaluarën e tij dhe prandaj programi është individual për çdo njërin prej tyre. Detyra ime është që të siguroj që personi merr maksimumin nga program dhe ta ndihmoj për çdo lloj vështirësie që mund të ketë gjatë realizimit të tij. Në këtë periudhë 5-vjeçare kanë mbaruar programin suksesshëm rreth 30 shqiptarë, por këtu ka ende shqiptarë.

Si është një ditë normale në qendrën ku ti punon dhe sa i “rreptë” je më të tjerët?

Orari i një dite normale në Narconon është kjo, zgjimi në orën 8:00, më pas pihet kafe në 8:00 e gjysmë, më tej është pastrimi i ambientit ku secili student dhe staf pastron nga një pjesë të ambientit. Në orën 9:00 është ngrënia e mëngjesit dhe në 9:30 është blloku i parë i akademisë, ku studentët mësojnë në lidhje me jetën dhe veten. Në orën 12:00 është pushimi i drekës. Pastaj fillon blloku i dytë i studimit, që zgjat deri në orën 16:00. Pas bllokut të dytë ka gjysmë ore pushim dhe pastaj fillon blloku i tretë dhe i fundit që zgjat deri në orën 19:00. Pastaj hahet darka dhe çdo person është i lirë. Disa e përdorin kohën për aktivitete sportive. Gjatë gjithë kohës së studimit unë jam prezent në akademi që të shoh a kanë marrë maksimumin nga ajo që kanë studiuar dhe gjithashtu i mbikëqyr dhe jashtë akademisë për të parë që ato gjëra që kanë studiuar, i zbatojnë në praktikë në jetën e përditshme.

Çfarë këshille do të jepje për ata që kanë kuriozitet për të provuar dhe për përdoruesit?

Për ata persona që nuk e kanë filluar, u këshilloj të informohen mirë për pasojat e vërteta nga përdorimi i tyre, pasi rreziqet janë të mëdha. Për ata persona që e kanë bërë këtë gabim, ashtu si unë para disa vitesh, desha t’u thosha që ka shpresë dhe që shprehja “Njëherë vartës, gjithë jetën vartës” nuk është e vërtetë. Do t’i këshilloj të ndalojnë me eksperimentet në jetën e tyre dhe të kërkojnë ndihmë profesionale.

Shqetësimi

Rreth 60 mijë përdorues droge në vend, kryesojnë adoleshentët

Përdorimi i drogave nga adoleshentët duket se është shndërruar në një fenomen shqetësues. Të dhënat tregojnë se është trefishuar numri i përdoruesve nga viti 1995 në 2014-n. Në Shqipëri numërohen rreth 40-60 mijë përdorues, ku dominon përdorimi i drogave nga moshat e reja, përkatësisht 14-18 vjeç. Këto shifra bëhen të ditura nga Instituti i Shëndetit Publik, pas studimeve të kryera nga ky institucion. Sipas studimit, rezulton se nga përdoruesit e drogës në vendin tonë, 5000 deri në 7500 prej tyre janë përballur me pasoja të rënda për jetën. Në të theksohet se disa nga faktorët që nxisin personat për të përdorur drogën janë kureshtja, nevoja për të harruar, çrregullimet psikologjike, ndjenja e fajit apo edhe shihet si një formë për të lehtësuar dhimbjet. Adoleshentët janë të rrezikuar për një sërë arsyesh, ku ndër më të rëndësishmet renditet rrethi i tyre shoqëror. Të dhënat e Institutit të Shëndetit Publik tregojnë se ndër substancat më të preferuara dhe të konsumuara nga të rinjtë, është kanabisi në 65 për qind të rasteve, për shkak se kushton lirë, ndërsa më pak e përdorur është kokaina, në 10 për qind të rasteve, pasi kushton shtrenjtë. Ndërsa sipas një studimi të kryer me nxënësit e shkollave në të gjithë Shqipërinë, të grupmoshave 15-16 vjeç, në lidhje me përdorimin e substancave duke përfshirë edhe ato të paligjshme, rezultoi se 1 në 10 nxënës kishin përdorur të paktën një herë substanca psikoaktive gjatë gjithë jetës së tyre. Ndërkohë që substanca më e përdorur nga ky grup studimi rezultoi të ishte kanabisi. Përveç të rinjve, një kategori që cilësohet e rrezikuar nga përdorimi i këtyre substancave janë edhe gratë shtatzëna. Numri më i madh i përdoruesve preferojnë që të konsumojnë drogat me injeksion, përkatësisht 48 për qind e tyre, 37 për qind me tymosje dhe vetëm 11 për qind nëpërmjet thithjes me hundë. Referuar të dhënave të këtij studimi, mësohet se kryeqyteti mban numrin më të madh të përdoruesve të drogave të ndryshme, krahasuar me qytetet e tjera, ndërsa në listën e “zezë”, pas Tiranës, renditet: Fieri, Durrësi dhe Vlora. Sipas ISHP-së, përdorimi i substancave narkotike shkakton pasoja dhe efekte nga më të ndryshmet në tru dhe në gjithë sistemin nervor. Përdorimi i vazhdueshëm i drogave, ul veprimtarinë e trurit, sjell çrregullime të sistemit nervor, të cilat ndikojnë që personi të humbasë dëshirën për socializim.