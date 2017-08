BE-ja, komision vlerësimi për dosjet VIP në Shqipëri

Dosjet

1.

Pafajësitë

Vitin e fundit, ka marrë pafajësi në kohë rekord (të shpejtë) Ardian Fullani. Të pafajshëm edhe ish-kryebashkiakët Baftjar Zeqo, Shpëtim Gjika apo Zyrja Ormënaj, si dhe gjyqtarë e tatimorë

2.

“Dorëzimi”

Prokuroria është dorëzuar pa kushte ndaj Burgajt, Kuliçajt, apo ndaj Tahirit e Didit. U pushuan hetimet edhe për gjyqtarin Gjin Gjoni, si dhe për disa politikanë që kishin marrë kredi të buta

3.

Nën hetim

Nën hetim është çështja “Beqaj” për koncesionet, apo dosja “Bode” për kredinë e Durrës-Kukës, apo për pasurinë. Në prokurori po verifikohet edhe Genc Ruli e Florion Mima, ashtu si Damian Gjiknuri

4.

Në gjykatë

Është ngritur akuzë ndaj Tom Doshit, Mark Frrokut, Armando Prengës dhe Myqerem Tafajt. U ngrit akuzë edhe ndaj Arben Ndokës e Pjerin Ndreut, pavarësisht se morën pafajësi në gjykatë

Reforma. Në shkurt, ekspertët do të paraqiten në prokurori. Kanë kërkuar informacione të përgjithshme për çështjet kryesore. Cilat janë dosjet që morën pafajësi, ato që u pushuan dhe çështjet në hetim e gjykim

Sokol Çobo

Institucionet e drejtësisë po përgatiten të japin “llogari” para Bashkimit Europian, për disa nga dosjet VIP. Burime nga akuza qendrore, por edhe nga KLD-ja, apo Ministria e Drejtësisë, kanë konfirmuar për gazetën “Shqip” se në ditët e para të muajit shkurt, disa ekspertë të BE-së kanë planifikuar të mbërrijnë në Shqipëri, ku paraprakisht kanë bërë listën e kërkesave për mbarëvajtjen e disa çështjeve të bujshme, kryesisht ato që lidhen me shpërdorimin e detyrës apo të korrupsionit. Gazeta ka bërë një vëzhgim të të gjitha çështjeve që kanë interes të lartë publik, duke filluar nga ato që kanë marrë pafajësi, ato të pushuara, apo çështje nën hetim e gjykim. Gjatë vitit të kaluar, organi i prokurorisë ka kërkuar arrestimin e disa deputetëve, por “peshqit e mëdhenj” duket se janë të paprekshëm.

Komisioni i vlerësimit

Bashkimi Europian ka ngritur një komision vlerësimi, që përbëhet nga ekspertë të fushës së drejtësisë. Mësohet se ata kanë përpiluar edhe axhendën, ku në muajin shkurt do të shkojnë në institucionet e drejtësisë. Një ndalesë e rëndësishme është edhe Prokuroria e Përgjithshme, e cila ka në “duar” pothuajse të gjitha çështjet e bujshme. Burime pranë akuzës qendrore thanë për gazetën se kanë marrë një kërkesë nga këta ekspertë, të cilët kanë kërkuar informacione të përgjithshme. BE-ja ka në fokus çështjet e bujshme, ku do të kërkojë denoncuesin, vendimmarrjen e prokurorit, dhe nëse ka kaluar në gjykatë, vendimin përfundimtar. Burimet shtojnë se kanë gati këto informacione, dhe në momentin që ekspertët do të mbërrijnë në vendin tonë, do t’ia vënë në dispozicion.

Dosjet në gjykatë

Gazeta “Shqip” ka bërë një vëzhgim të të gjitha çështjeve që kanë kaluar nga zyra e Prokurorit të Përgjithshëm, apo të prokurorive në rrethe. Natyrisht, për vitin e kaluar, kjo zyrë ka ngritur akuzë për disa deputetë, që nga Tom Doshi, Mark Frroku, Armando Prenga apo Myqerem Tafaj. Doshi akuzohet për komplotin, ndërsa çështja ndodhet në gjykim. Prenga akuzohet për plagosje, e cila nga e rëndë që ishte në fillim, u klasifikua si plagosje e lehtë. Ai hetohet me masën e arrestit shtëpiak, ndryshe nga hasmit e tij që hetohen me masën burg pa afat. Prokuroria ka ngritur akuzë edhe për Frrokun, tashmë ish- deputet, për vrasjen e vitit 1999 në Belgjikë, apo për pasurinë e tij të fshehur apo të padeklaruar. Ndërkohë, çështja ndaj Tafajt, ish-ministër i Arsimit, ka kaluar në Gjykatën e Lartë. Prokuroria ngriti akuzë edhe për Arben Ndokën dhe Pjerin Ndreun, për goditjen ndaj Gent Strazimirit, por ata morën pafajësi në gjykatë.

Dosjet nën hetim

Në prokurori janë një sërë procedimesh penale që lidhen me aferën e CEZ-it. Ministri i Energjetikës, Damian Gjiknuri, ka kallëzuar tre ish-ministria, Genc Rulin, Florion Mimën dhe Ridvan Boden, për një dëm që shkon deri në 250 milionë euro. Ruli akuzohet për tenderin e privatizimit, Mima për mosveprimet pas largimit të CEZ-it dhe Bode për ndikim të paligjshëm tek ERE në favor të CEZ-it. Ndërkohë, KLSH-ja, por edhe PD-ja kanë denoncuar në prokurori vetë ministrin Gjiknuri, po për këtë çështje, si dhe Avokaten e Shtetit, Alma Hicka. Ndërkohë, dosja ndaj Kastriot Ismailajt, për aferën CEZ-DIA ka shkuar në gjykatë, ku biznesmeni akuzohet për mashtrim.

Së fundmi, prokuroria ka filluar hetimet edhe për dosjen “Beqaj”, që bën fjalë për procedurat e dhënies së tre koncesioneve me vlerë qindra milionë euro nga Ministria e Shëndetësisë. Në prokurori ndodhet edhe një kallëzim tjetër penal për ish-ministrin e Financave Ridvan Bode, i akuzuar për fshehje pasurie. Bode ka edhe disa çështje të hapura, që kanë të bëjnë me marrjen e një kredie për ndërtimin e rrugës Durrës – Kukës. Hetime kanë nisur edhe për ish-ministrin e Brendshëm, Lulzim Basha, i akuzuar se ka urdhëruar më 21 janar 2011 ngritjen e një helikopteri për të larguar protestuesit nga sheshi. Duke u ndalur tek çështjet me pikatore të korrupsionit, veçohen ato të dy prokurorëve, Haxhi Giu dhe Petrit Vukaj. I pari është ende në burg, ndërsa i dyti hetohet me masën arrest shtëpie, për shkak se është i sëmurë.

Pushimet e procedimeve

Gjatë vitit të kaluar, prokuroria ka pushuar procedimet penale për një sërë çështjesh me interes të lartë publik. Ndër to veçohen ato ndaj dy ish-krerëve të Policisë së Shtetit, Hysni Burgaj dhe Agron Kuliçaj, të akuzuar për ngjarjet pas 21 janarit 2011. Prokuroria e Tiranës ka pushuar hetimet edhe ndaj ministrit të Brendshëm, Saimir Tahiri, dhe ish-drejtorit të Policisë së Shtetit, Artan Didi. Edhe hetimet ndaj ish-kreut të Interpolit, Artan Bajraktarit, u pushuan. Dy të parët u kallëzuan penalisht nga Partia Demokratike në lidhje me çështjen “Frroku”. Ndërkohë, janë pushuar hetimet edhe për gjyqtarin Gjin Gjoni, megjithëse në këtë rast, vendimi u kushtëzua nga një vendim i gjykatës. Ai akuzohej për fshehje pasurie.

Situata

Si morën pafajësi Fullani, Gjika, Zeqo dhe zyrtarë të tjerë

Një fenomen i drejtësisë janë edhe vendimet e pafajësive. Vitin e fundit kanë marrë pafajësi një sërë zyrtarësh të lartë, duke filluar nga ish-guvernatori Ardian Fullani, që akuzohej për vjedhjen e thesarit dhe blerjen e ish-hotel Dajtit. Dy shkallët e para të gjyqësorit i kanë dhënë pafajësi në vetëm katër seanca, duke shënuar një rekord. Tashmë, çështja pritet të shkojë në Gjykatën e Lartë. Më parë, mori pafajësi gjyqtari “bamirës” i Kavajës, Osman Aliu, i cili lironte të arrestuarit e rrezikshëm, apo edhe ish-kreu i INUK-ut, Zyhdi Dajti, i akuzuar për shpërdorim detyre. Disa vartës të Dajtit u dënuan, ndërsa titullari i institucionit mori pafajësi, pavarësisht se akuzohej për të njëjtin fakt. Prokuroria është vënë me “shpatulla në mur” pas pafajësive në seri, ku mësohet se janë bërë disa analiza të hollësishme. Edhe më parë, togat e zeza kanë favorizuar këtë kategori zyrtarësh, teksa u dha pafajësi për tre ish-kryebashkiakët Shpëtim Gjika (Vlorë), Baftjar Zeqo (Fier), dhe Syrja Ormënaj (Ura Vajgurore) si dhe për Hysen Gashin, ish-kreun e komunës së Rrashbullit në Durrës. Pafajësi u dha edhe për dy ish-deputetët Arben Ndoka e Pjerin Ndreu, apo edhe për ish-drejtorin e Tatimeve në Tiranë, Ismail Muça.