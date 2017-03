ALTIN STAFA*

Jam mjek dhe, si shumica e individëve të “racës” sime jo perfekte (por i ndërgjegjshëm për këtë), përpiqem kur mundem t’u jap një përgjigje atyre që besojnë se përgjigjja ime mund t’i ndihmojë.

Pak ditë me parë, një vajzë më dërgoi një e-mail. Më kërkonte një mendim për të atin e shtruar në një spital në Tiranë. Të afërmit e pacientëve shqiptarë i ngjajnë shumë njëri-tjetrit. Kanë në shprehjen e tyre një overdozë ndjenjash të mbivendosura: ankth, shpresë, komplekse faji, frikë, gatishmëri për vetëflijim në këmbim të shërimit të të afërmit të tyre, mosbesim te “mjekët këtu”, adhurim dhe besim të pakufizuar për “mjekët jashtë”, ndjenjë hakmarrjeje paraprake ose të paktën agresivitet pak a shumë të theksuar nëse gjërat nuk do të shkojnë mirë, misticizëm panteist, fatalizëm kozmik…

Njerëzore…!

Por ajo që më tërhoqi vëmendjen kësaj here në mesazhin e bijës së pacientit shqiptar, ishte ky paragraf: “Na kërkuan të dhuronim gjak për babin, se spitali nuk kishte. Kulmi! Mirë lekët, po edhe gjaku! Spital i degjenerum”.

Spital i degjenerum?!

E kuptoj pështjellimin shpirtëror të bijës për atin që vuan, por nuk i jap dot të drejtë.

Gjaku nuk prodhohet. Gjaku vetëm falet!

Ai spital në Tiranë, si shumë të tjerë në Shqipëri, nuk ka gjak, sepse shqiptarët nuk dhurojnë gjak.

Shqiptarët marrin gjak (madje edhe në vetull!…), por rrallë e falin.

Shqiptarët për nder (?!) e lajnë tokën me gjak, por nuk i falin 500 ml gjak një shqiptari të panjohur, që dergjet diku në një shtrat spitali shqiptar.

Shqiptarit, kur ka frikë (shumë rrallë!!!), i bëhet gjaku ujë, por ai nuk e di që uji nuk bëhet dot gjak.

Shqiptari gjakun e nderon si flamur, si mit, si legjendë, si arketip, si forcë hyjnore, por nuk ta fal dot për të të shpëtuar nga vdekja.

E megjithatë, çdo shqiptar që ka nevojë për gjak pretendon t’i dhurohet prej spitalit…

Shqiptari është një hipokrit gjigant!

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sot në botë 108 milionë persona dhurojnë gjak vullnetarisht. Në vendet e pasura, këta njerëz bujarë janë 37 për çdo 1000; në vendet me të ardhura të mesme janë 12 për çdo 1000, ndërsa në vendet e varfra ka vetëm 4 dhurues gjaku për çdo 1000 persona.

Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë (të dhëna të prezantuara në kongrese ndërkombëtare), në Shqipëri, në vitin 2014 ka pasur 10 dhurime gjaku çdo 1000 shqiptarë (“dhurime”, jo “dhurues të rregullt”).

E dija që Shqipëria ishte vend ende i varfër, por kërkoja të bindja veten me idealizëm demodé se shqiptarët ishin disi më të pasur në shpirt. Të paktën të ngushëllon fakti që numri i këtyre shqiptarëve dhe shqiptareve bujare dalëngadalë në këto 25 vjet është rritur…

Që një vend të përballojë nevojat me gjak të qytetarëve të tij, ai duhet të ketë të paktën 20 dhurues të rregullt për çdo 1000 banorë.

Dhurimi i gjakut nuk shkakton asnjë dëm për dhuruesin dhe për këtë mjekësia botërore sot nuk ka asnjë dyshim. Nuk kanë asnjë dyshim me sa duket as ata dhurues shqiptarë të gjakut, njerëz bujarë ende të pakët, shumë prej të cilëve të rinj të pandrydhur nga frika dhe ankthi atavik e mitologjik ballkano-fisnor.

Çdo dhurim gjaku është në të njëjtën kohë edhe një kontroll i parametrave të dhuruesit, kontroll që mundëson identifikimin në kohë të problemeve të mundshme, duke dhuruar kështu kohë të vlefshme për të gjetur zgjidhjet në rast nevoje.

Një person i rritur dhe në gjendje të shëndetshme mund të dhurojë pa asnjë vështirësi mesatarisht 500 ml gjak çdo tre muaj, pa asnjë pasojë për shëndetin e tij. 500 ml është vetëm 1/10 e gjakut të tij që rigjenerohet plotësisht në ato tre muaj.

Në një vend, ku armët e zjarrit dhe thikat lëvizin ende me shumicë në duart e njerëzve me tru të verbër apo të dëshpëruar e ku aksidentet rrugore janë në rritje të frikshme, mundësia për të pasur nevojë për gjak rritet dhe askush nuk mund ta përjashtojë veten me siguri matematikore nga ky risk. E megjithatë, shqiptarët nuk dhurojnë gjak, ndërkohë që pretendojnë t’u jepet në rast nevoje.

Natyrisht, ky nuk është i vetmi shembull i një dimensioni dominant egoist që po kultivon me galop prej vitesh shoqëria shqiptare. Një shoqëri me shumë probleme, por dhe me shumë dëshira dhe ide për të ardhmen, vështirë t’i realizojë aspiratat e saj pa një revolucion altruizmi, i cili të mund të shkrijë bërthamën e ngurtë të egoizmit të rrënjosur në shpirtra.

Lexoj gazetat dhe jam i ndërgjegjshëm që mungesa e gjakut në spitalet shqiptare nuk është absolutisht problemi më i madh i shqiptarëve që jetojnë në Shqipëri. Megjithatë, e parë nga larg, ndoshta ai është një nga të paktat probleme që shqiptarët mund ta zgjidhin vetë, pa ndihmën e zotërinjve majtas e djathtas, pa ndihmën e Europës apo Amerikës dhe pa ndihmën e emigrantëve.

Madje, zgjidhja e këtij problemi mund të jetë ndoshta edhe çelësi i zgjidhjes së një problemi edhe më të madh.

Kush dhuron gjak është i vetëdijshëm për faktin që mbijetesa fizike vetjake është thellësisht e lidhur me mbijetesën fizike të tjetrit. Është e pamundur të besosh që ekuilibrin e një jete mund ta ndërtosh vetëm brenda katër mureve të shtëpisë tënde, kur jashtë tyre nuk ekziston kurrfarë ekuilibri. Është ende i vlefshëm, edhe në shoqëri, principi i enëve komunikuese: herët a vonë fatkeqësia, agresiviteti, varfëria dhe depresioni i atyre që të rrethojnë do të arrijnë deri te ti, në mënyra të ndryshme. Dhe nuk ke ku t’ia mbathësh. Ose nuk mund t’ia mbathësh përgjithmonë…

Mbijetesa kolektive është mënyra më e mirë e mundshme për të mbijetuar si individ. Nga kjo pikë vështrimi, ndihma për mbijetesën e tjetrit, në mënyrë paradoksale është sërish një veprim egoist. Por kjo është ndoshta forma e egoizmit më inteligjente, e leverdishme dhe e bukur që mund të imagjinoj.

Nuk e di kujt i shkon gjaku që unë dhuroj. Nuk dua t’ia di. Kur më pyesin: “Pse e dhuron gjakun?”, jap përgjigje të ndryshme në varësi të atij që më pyet. Janë të gjitha përgjigje të vërteta, secila bazuar mbi një nga arsyet pse unë dhuroj gjak. Kur më pyet një shqiptar, zakonisht i përgjigjem: “Dhuroj gjak, sepse nuk dua ta kem borxh kur të kem nevojë…”.

Nuk e di a e gjeti gjakun që i duhej babai i vajzës që më shkroi.

Shpresoj…

* Mjek, Venecia, Itali