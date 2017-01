Reforma zgjedhore, Bylykbashi: Sistemi elektronik eliminon shitblerjen e votës

Nënkryetari i Komisionit të Reformës në Drejtësi dhe deputeti i Partisë Demokratike, Oerd Bylykbashi gjatë një bashkëbisedim me gazetarët tha se reforma zgjedhore është një gur themeli për suksesin e çdo reforme tjetër. Sipas tij, suksesi i kësaj reforme do të bëjë të mundur që në Parlament të mos futen kriminelë e më pas me votën e tyre të mos mbajnë peng reformat e tjera të rëndësishme.

“Reforma zgjedhore është gur themel për suksesin e çdo reforme tjetër. Mazhoranca deri më tani nuk ka bërë asgjë veçse deklarata publike dhe asnjëherë nuk është ulur me ne për të rënë dakord ose për të bërë propozime. Suksesi i kësaj reforme do të bëjë të mundur që në Parlament të mos futen kriminelë. Sistemi elektronik eliminon problemet siç është shitblerja e votës. Pasi siç e dini në Durrës pati një shitblerje masive të votës nga njerëz që prisnin të emëroheshin pas zgjedhjeve”, deklaroi Bylykbashi.

28 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)