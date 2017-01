Ligji për bixhozin, Vasili: Votat e LSI-së pro mbylljes

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili ka deklaruar se partia e tij do të jetë pro ligjit për bixhozin. Madje ai thotë se nëse një deputet i LSI nuk do ta votonte, do te përjashtohej nga grupi.

Ai beson se që në mbledhjen e parë të Parlamentit në janar kryeministri Rama do të bëjë bashkë të gjoitha votat e grupit të PS. “Në pak javë i japim fund pra, njëherë e mirë problemit të bixhozit”, tha Vasili.

31 dhjetor 2016 (gazeta-Shqip.com)