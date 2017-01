Horoskopi – 8 janar 2017

DASHI

Sot, do ta kaloni kohën e lirë me njerëzit tuaj të preferuar. Në ambientin e punës, do të jeni pak të nxituar. Në aspektin afektiv, nëse jeni singëll, do të keni një njohje të re!

DEMI

Fantazia juaj, është arma kryesore e kësaj dite. Në ambientin e punës, do të merrni një lajmë pozitiv, që do t’ju bëjë euforik. Në aspektin afektiv, nëse jeni çift, duhet të reflektoni, keni nevojë për momente qetësie!

BINJAKET

Sot, do të mundoheni të gjeni se si të mos akumuloni gjithë punën tuaj në një ditë të vetme. Në aspektin afektiv, do të krijoni një miqësi të re!

GAFORRJA

Në ambientin e punës, duhet të bëni kujdes, nga miqësitë false! Në dashuri, do të jeni magjepsës, kjo do t’ju bëjë të tërhiqni shumë persona sot, me shumë lehtësi.

LUANI

Në ambientin e punës, do të jeni të disponueshëm sot, me të tjerët. Në aspektin afektiv, nëse jeni singëll, do të kaloni një mbrëmje ndryshe nga herët e tjera.

VIRGJERESHA

Që të jeni të formuar profesionalisht, duhet të siguroheni për tu specializuar në fushën tuaj! Në aspektin afektiv, do të keni uljet dhe ngritjet në lidhje me raportin me partnerin tuaj.

PESHORJA

Në ambientin e punës, do t’ju vijë një mundësi interesante. Në aspektin afektiv, do të jeni pak provokues sot, përballë të tjerëve!

AKREPI

Në ambientin e punës, do të jeni të lumtur sot, këtë gjë do ta kuptojnë dhe kolegët, falë shkëlqimit të syve tuaj. Në aspektin afektiv, do të kaloni një mbrëmje romantike!

SHIGJETARI

Në ambientin e punës, do të merrni lajmë pozitiv për fillimin e një event të rëndësishëm. Në aspektin afektiv, qëndrueshmëria gjatë ditës, do të jetë arma juaj më e mirë, sot!

BRICJAPI

Në ambientin e punës, duhet të lini pas, shqetësimet familjare, dhe duhet të keni më shumë përqendrim! Në aspektin afektiv, do të dukeni mjaftë mirë sot, në sytë e të tjerëve.

UJORI

Në ambientin e punës, duhet të jeni të vëmendshëm, të mos i lini liri veprimi personave që nuk ju duan të mirën! Në aspektin afektiv, duhet të tregoheni të kujdesshëm në shprehjen e ambicieve tuaja, tek partneri!

PESHQIT

Në aspektin profesional, do të shuani kuriozitetin për një kolegun tuaj! Në dashuri, mos insistoni gjithmonë tek e njëjta gjë, shikoni mirë rrethanat për të vepruar në favor të personave që doni dhe ju duan!