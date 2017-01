Mustafa: Iu përgjigjëm me ligj situatës provokuese të krijuar nga Serbia

“Në mbrojtje të sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, institucionet qendrore në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar kanë marrë vendim që të mos lejojnë hyrjen e trenit të nisur nga Serbia për në Kosovë”, ka deklaruar kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa.

Këto komente, ai i bëri gjatë një deklarate tw jashtwzakonshme për mediat dhe opinionin.

“Së bashku me kryetarin e Kuvendit, Kadri Veseli dhe në bashkëpunim me presidentin Hashim Thaçi kemi ndërmarrë të gjitha masat”, tha Mustafa duke veçuar këtu kontaktet me përfaqësuesit ndërkombëtar dhe organet gjegjëse vendore.

“Mendoj se kthimi prapa i këtij treni është vendim i duhur dhe se hyrja e tij nuk do të lejohej”, ka theksuar Mustafa.

Kosova, shtoi ai, mbështet lirinë e lëvizjes, “por nuk lejon provokime të tilla që si synim kanë kthimin në vitet e mëparshme me pasoja të paparashikueshme”.

Kryeministri Mustafa tha se “dita e sotme kaloi nën shqetësime të mëdha, për shkak të lojërave të rrezikshme të Serbisë”.

14 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)