Nga burgu në ‘The Voice’

Fatbardha Gjonaj e dënuar për vrasjen e ish-të dashurit të dhunshëm, la qelinë nga burgu i grave në kryeqytet. Jashtë e priste vetëm e ëma.

“Kam qëndruar 6 vjet e gjysmë këtu. Jeta këtu është e vështirë por përshtatesh, pasi bëmë një vepër penale dhe mësohesh”, thotë Fatbardha.

Por ajo ende nuk i ka idetë e qarta për të ardhmen. “Se di çfarë do bëj por shpresoj të jetë më e mira”, vijon ajo.

33-vjeçarja nga fshati Baz i Burrelit ka pasion këngën. “Se di sa do më jepet mundësia por meqë mora pjesë në The Voice shpresoj që ta ndjek me ndihmën e televizionit Top Channel”, thotë Fatbardha.

15 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)