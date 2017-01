Nikoliç: I gatshëm ta dërgoj ushtrinë në Kosovë nëse jetët e serbëve rrezikohen

Kryetari i Serbisë, Tomislav Nikoliç ka deklaruar sot se si komandant suprem i forcave të armatosura është i gatshëm që, nëse jetët e serbëve në Kosovë rrezikohen, t’i nisë forcat e Serbisë në Kosovë.

“Derisa të jem në këtë funksion do të përpiqem që të mos luftoj me askënd. Nëse kjo do të jetë e pamundur, do të përpiqem si komandant suprem, ta marr përgjegjësinë për vendimet e mia”, deklaroi Nikoliç duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve pas mbledhjes së Këshillit për Sigurinë Kombëtare, raporton Koha.net.

I pyetur nëse është i gatshëm ta dërgojë ushtrinë në Kosovë, Nikoliçi e pohoi: “Po që se i vrasin serbët, të gjithë do të shkojmë atje, e jo vetëm ushtria. Ja, edhe unë do të shkoj i pari, nuk do të ishte kjo hera e parë”.

15 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)