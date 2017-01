Tenton të korruptojë policen me 3 mijë lekë, arrestohet shoferi (Video)

Policia e Tiranës ka goditur një tjetër rast të ryshfetit, ku një drejtues mjeti ka tentuar të korruptojë një punonjëse të Policisë Rrugore.

Kjo e fundit e ka ndaluar shoferin, duke i kërkuar në bazë të ligjit dokumentet e makinës dhe lejen përkatëse, por i iu i ka zgjatur një zarf me 3 mijë lekë. Menjëherë më pas, policja ka njoftuar shërbimet e tjera të policisë pë të arrestuar drejtuesin sipas ligjit.

“Më datë 19.01.2017, në rrugën “Teodor Keko” shërbimet e Komisariatit Rajonal të Policisë Rrugore, bënë të mundur arrestimin në flagrancë të shtetasit E. R., 33 vjeç, banues Tiranë. Ky shtetas është konstatuar duke drejtuar automjetin e tij tip “Mercedes Benz”, duke komunikuar në aparat telefonik dhe pa vendosur rripin e sigurimit, si dhe nga verifikimi ka rezultuar debitor me 7 masa administrative të pa shlyera. Gjithashtu ka rezultuar pa dokumentacionin përkatës. Ky shtetas ka tentuar ti japë 3000 të reja, për ti’u shmangur masës administrative për shkeljet e konstatuara”, – është njoftimi i policisë.

Policja: E para ishte përdorimi i aparatit celular. E dyta është mosvendosja e rripit të sigurimit dhe e treta mjeti juaj është debitor me 7 gjoba. Të lutem sill pak të gjitha dokumentat e mjetit

Polici: Leje qarkullimi, siguracion, kontroll teknik.

Polici: I ke mbrapa?

Policja: Erdhu te xahmi sa ike ti tha “e gjeta Lejën dhe dokumentet e tjera” , unë e hapa dhe gjej ato.

Polici: Duhet tja raportojmë Eklipsit

Policja: Po, raportoje

Policja: Sa për këtë që fute këtu bën gabimin më të madh, do shoqërohesh në komisariat

Polici: Eklipsi 58-a. Me ço një shërbim të Komisariatit 6 këtu të lutem. Tani do shoqërohesh në Drejtorinë e Qarkut Tiranë për korrupsion aktiv ndaj punonjësit të policisë, në rregull? Do dalësh nga automjeti të lutem

20 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)