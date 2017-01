Vlorë, kapet skafi me 2 italianë. Dyshohet se do të përdorej për trafik droge

Vlorë, kapet skafi me 2 italianë. Dyshohet se do të përdorej për...

Policia e Vlorës ka ndaluar një skaf me dy shtetas italianë në bord që dyshohet se do të përdorej për trafik të lëndëve narkotike. Skafi është kapur në plazhin e quajtur “Darëzezë-Hoxharë” dhe në bordin e tij ndodheshin shtetasit A.D., 64 vjeç dhe F.M., 65 vjeç, nga Italia. Sipas policisë, gjatë kontrollit në skaf nuk janë konstatuar materiale të paligjshme. Policia bën me dije se dy shtetasit italianë do të merren në pyetje për të sqaruar rrethanat e lundrimit të tyre në ujërat shqiptare.

“Rreth orës 17:45, në plazhin e quajtur “Darëzezë-Hoxharë” Vlorë, është kapur një mjet lundrues “Skaf”, me 2 shtetas italianë në bord A.D., 64 vjeç dhe F.M., 65 vjeç. Gjatë kontrollit të ushtruar në mjetin lundrues “Skaf” me gjatësi 8 m, me dy motorë 225 KF secili, nuk janë konstatuar materiale apo sende të kundërligjshme.

Nga veprimet hetimore në ndjekje të këtij mjeti, mësohet se të dy shtetasit italianë kanë rënë në gjurmët e radarit të Policisë Kufitare Vlorë duke lëvizur nga veriu në drejtim të jugut të ujërave tona bregdetare. Policia ka bërë bllokimin e mjetit lundrues”, bën me dije policia.

Ndërkohë, në orët e para të mëngjesit të së shtunës, një skaf tjetër u bllokua sërish nga policia e qytetit bregdetar dhe sërish në bord ishin dy shtetas italianë.

21 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)