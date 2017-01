Alfred Peza: Kam hyrë i pasur në politikë, akuzat u shpikën nga PD

Deputeti socialist, Alfred Peza është në qendër të vëmendjes pas bërjes publike të një blerje aksionesh në një bankë private në Tiranë. Ndaj tij, Inspektorati i Deklarimit të Pasurive nisi një hetim, të cilin deputeti e ka mirëpritur. Ai tashmë njihet si “miliarderi më i ri i maxhorancës”, deputeti i Elbasanit dhe gazetari i njohur i lajmit bëhet lajm vetë pasi zbulohet pasuria e tij marramendëse brenda një viti.

Peza e konsideron të sajuar politikisht të gjithë historinë që qarkullon më medie, në lidhje me pasurinë e tij. Duke folur për “Top Story”, ai tha se sulmet ndaj tij janë politike dhe se vijnë nga ana e PD-së për të tërhequr vëmendjen nga hetimi mbi çështjen CEZ.

“Këto ditë ka pasur një zhurmë të madhe për një çështje kaq të madhe si ajo për hetimin e CEZ. Në këtë aferë, një i afërm i ish-kryeministrit Berisha ka tërhequr para kesh nga një bankë plot 7 milionë euro. Dhe, duke qenë ky skandal, Partia Demokratike ka shpikur edhe këtë historinë paralele me emrin tim. Reciprociteti i opozitës ka qenë që hajde shpikim një histori paralele”, ka sqaruar ai.

Këtë sulm, ai e quajti “reciprocitet politik”. “Ka një reciprocitet politik në sulmin tim. Reciprociteti ishte hajde të shpikim një histori paralele në anën e mazhorancës që bën fjalë po për miliona dhe njerëz politikë dhe u gjet historia e Alfred Pezës”, tha ai, duke shtuar se shkrimi fillestar për pasurinë e tij jep me qëllim disa pasaktësi.

Alfred Peza shprehet se nuk ka fituar asnjë qindarkë pas futjes së tij në politikë dhe pasurinë e ka akumuluar shumë më herët.

“Pasuria ime është vënë përpara se të futem në politikë. Nga viti 2013 e deri më tani, pasuria ime që nga futja në politikë, është shtuar me 0 lekë. Pasuria që nga momenti që kam hyrë në politike, e deri më tani, është shtuar me 0 lekë. Shkrimi që u bë për mua në media, ka pasaktësi. Akuzat e mia janë thjeshtë sulme politikem – vijon Peza. – Gazeta ‘Shqip’ me datën 9 korrik 2014, ka bërë një shkrim për pasuritë e deputeteve dhe atë kohë, paratë e mia nuk bën përshtypje. Aty shkruhet se pasuria ime është 97 milionë lekë dhe që janë në emër të bashkëshortes. Në politikë kam hyrë i pasur dhe në politikë nuk kam bërë shtim të pasurisë”, tha Peza.

23 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)