Horoskopi – 23 janar 2017

DASHI

Sot eshte nje dite e mire per te krijuar miqesi te reja dhe per te pare fytyra te reja. Cdo gje po ju duket shume monotone.

DEMI

Edhe pse sot mendoni per punen dhe karrieren do te vereni se nuk mund te anashkaloni ceshtjet e zemres dhe partnerin.

BINJAKET

Sot po mundohen tju vene shkopinj nen rrota. Kjo gje nuk do tju pengoje aspak te arrini ato synime qe I keni vene vetes.

GAFORRJA

Po e ndjeni qe vera ka mbaruar dhe kjo gje spo ju pelqen. Nje gote vere ne mbremje do te kaloje ne biseda shume te ngrohta me partnerin.

LUANI

Dita do te nise pak e zymte sot per shkak te nje takimi qe nuk do te shkoje dhe aq mire. Pasditja do te jete perfekte.

VIRGJERESHA

Sjellja juaj e mbyllur, pesimiste dhe superkritike sot do te krijoje probleme te medha ne komunikim.

PESHORJA

Edhe pse po degjoni shume fjale verdalle perseri kjo gje nuk do ta prishe harmonine ne cift. Nje dite e bukur dhe e qete sot per ju.

AKREPI

Nuk keni dhene shume nga vetja ne nje ceshtje qe eshte me e rendesishme sec mendoni. Do te prisni qe gjerat te qetesohen por do te jete vone.

SHIGJETARI

Sapo keni dale nga nje lidhje e rendesishme per ju dhe kjo gje ju ka tronditur disi. Per ata qe presin rritje ne karriere nuk ka ardhur akoma momenti.

BRICJAPI

Jeni duke menduar se si do ta kaloni diten dhe e keni gjetur zgjidhjen. Ne shoqerine e miqve do te kaloni moment shume te kendshme.

UJORI

Paraqitet nje muaj shume i nxehte per kete shenje. Flirte te reja ne horizont dhe kreativitet ne rritje.

PESHQIT

Jeni te hapur dhe te sinqerte me te gjithe sot dhe kjo eshte nje vecori e juaja. Nje udhetim I shkurter parashikohet per fundjave.

23 janar 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH