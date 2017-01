Rritja e sigurisë, 9 të arrestuar për shkelje të rregullave të qarkullimit

102 drejtues mjetesh në kryeqytet kanë kaluar në sitën e kontrollit të policisë rrugore fundjavën që lamë pas. Si rezultat i shkeljeve të konstatuara, 9 prej tyre kanë përfunduar në pranga, ndërsa për 93 të tjerë janë vendosur gjoba.

Shërbimet e patrullës gjatë fundjavës janë përqendruar në zona të ndryshme të kryeqytetit duke zhvilluar kontrolle me Radar për matjen e shpejtësisë si dhe Drager për testet e alkoolit.

Të arrestuarit, 8 janë për drejtim automjeti nën ndikimin e alkoolit dhe 1 shtetas për drejtim automjeti pa leje drejtimi. Sakaq janë ndëshkuar me masa administrative:

-40 drejtues mjetesh me masë Administrative Plotësuese për drejtim mjeti pa vendosur rripin e sigurimit.

-31 drejtues mjetesh me masë Administrative Plotësuese për drejtim mjeti nën ndikimin e alkoolit.

– 20 drejtues mjetesh me masë Administrative Plotësuese për drejtim mjeti, me shpejtësi tej normave të lejuara.

-2 drejtues mjetesh me masë Administrative Plotësuese për drejtim mjeti në sens të kundërt me atë të lëvizjes.

Policia Rrugore e Tiranës deklaron se do të vazhdojë të zbatojë me rigorozitet kodin rrugor me qëllim rritjen e parametrave të Sigurisë Rrugore.

23 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)