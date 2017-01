Horoskopi – 25 janar 2017

Dashi

Sot mbase do t’ju terheqe nje ndjenje e momentit qe do te tregoje ne te ardhmen se eshte shume me e forte seç e mendonit.

Demi

Kjo nuk eshte dita juaj dhe jeni gjithe kohes nen stres. Do te mundoheni te menaxhoni emocionet por shume e veshtire te ndodhe.

Binjaket

Jeni te rrethuar nga njerez pozitive dhe qe mendojne vetem per te miren tuaj. Kjo gje ju shtyn te veproni me te sigurt.

Gaforrja

Diten e sotme keni nevoje per siguri. Kete gje do e kerkoni si nga koleget e punes ashtu edhe nga partneri.

Luani

Nje ndjesi plogeshtie do t’ju shoqeroje sot gjate gjithe dites. Eshte mire te beni nje kontroll per te pare qe çdo gje shkon mire me fizikun tuaj.

Virgjeresha

Edhe pse ju duket sikur te tjeret nuk do tju vijne ne ndihme sot per nje problem te caktuar, gaboheni. Miqte tuaj do te jene aty per ju.

Peshorja

Nje debat I ndezur me partnerin qe ne oret e para te mengjesit do te kete pasojat e tij pergjate gjithe dites se sotme.

Akrepi

Do tju thone nje te vertete te hidhur sot qe do te parapelqenit te mos e dinit. Respekti per nje person do tju humbe pergjithmone.

Shigjetari

Keni nevoje per qetesi keto kohe per te menduar me mire dhe me kthjellet ndryshimet e medha qe doni te realizoni.

Bricjapi

Merrni kohe ne dispozicion per tju perkushtuar interesave tuaja dhe familjes. Do te shikoni qe ju mungonin keto momente kenaqesie.

Ujori

Sot keni probleme perqendrimi sepse doni te zgjidhni disa pune njeheresh. Ne fund te dites do te perfundoni duke shkaterruar gjithcka.

Peshqit

Edhe pse ju kane dale disa probleme te vogla financiare kohet e fundit do te arrini te zgjidhni gjithcka. E rendesishme eshte te ndani prioritetet.