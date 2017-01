Vlorë, bariu gjen kokën e prerë të njeriu pranë pyllit të fshatit Karbunarë

Një kokë e dekompozuar njeriu është gjetur ditën e djeshme nga një bari në fshatin Karbunarë, pranë zonës së pyllëzuar të fshatit. Në një njoftim për mediat policia e Vlorës nën me dije se kanë nisur ekzaminimet laboratorike për sqarimin e plotë të ngjarjes makabre.

“Ditën e djeshme rreth orës 13:55, në fshatin Karbunarë, në rrugën e vjetër të këtij fshati është gjetur një “kokë njeriu”, në një zonë të pyllëzuar. Policia pasi ka shkuar menjëherë në vendngjarje dhe ka konstatuar se koka është e dekompozuar.

Uniformat blu e kanë dërguar kafkën për ekspertizë në mjekësinë ligjore. Priten ekzaminimet laboratorike në lidhje me identifikimin dhe të çdo detaji tjetër në lidhje me këtë ngjarje”, bën me dije policia.

25 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)