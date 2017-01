Vlorë, kapet gomonia me 2 shqiptarë, do shkonte drejt Italisë

Një gomone me dy shtetas shqiptarë është kapur në Vlorë nga një operacion i përbashkët midis Policisë Kufitare, Delta Forcë, DVP Vlorë, DVP Fier dhe Guardia di Finanza. Sipas policisë së Vlorës gomonia po shkonte në drejtim të Sazanit dhe prej andej në Itali.

Pas disa orë ndjekjesh në ujërat ndërkombëtare dhe në zonën e Sazanit, në bashkëpunim këto struktura kanë bërë të mundur bllokimin e një mjeti lundrues gomone me dy shtetas shqiptar në bord, i cili po vazhdonte itinerarin e lundrimit të tij nga derdhja e Vjosës, në drejtim të ishullit të Sazanit, e më tej në drejtim të shtetit Italian. Mjeti lundrues është me përmasa 8 m i gjatë dhe me dy motorë 250 KF.

Policia thotë se gjatë kontrollit paraprak që i është mjetit, nuk është konstatuar ndonjë material apo send i kundërligjshëm. Mjeti po shoqërohet nga Delta Force për veprime të mëtejshme proceduriale.

25 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)