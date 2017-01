Trump propozon 20% taksë ndaj importeve meksikane

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump do të vendosë një taksë të re prej 20 për qind për mallrat e importuara nga Meksika, për të financuar ndërtimin e murit në kufirin jugor të SHBA-ve, ka thënë zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer. Spicer tha se kjo i takon një pjese të pakos së reformës tatimore Shtetet e Bashkuara.

Plani i Trump u njoftua shumë shpejt pas anulimit të vizitës së Pena Nietos në Uashington, në mes të mosmarrëveshjeve të krijuara mbi atë se kush do të paguajë për ndërtimin e pengesës ndërkufitare, i cili gjithsesi do të ndërtohet, pasi Trump nënshkroi një urdhër ekzekutiv të mërkurën. Detyrimi i Meksikës për të paguar për të ishte një prej premtimeve kryesore të fushatës së tij.

Zëdhënësi i Shtëpisë së Bardhë, Sean Spicer u tha reporterëve se presidenti e kishte diskutuar këtë plan me ligjvënësit dhe se ata po konsiderojnë ta bëjnë atë pjesë e paketës së re të reformës së taksave, që po shqyrtohet nga Kongresi amerikan. Sipas tij, një taksë e tillë do të gjeneronte rreth 10 miliardë dollarë në vit. Kostoja e murit është përllogaritur në rreth 15-25 miliardë dollarë, gjë që do të nënkuptonte se Amerika do t’i nxirrte shpenzimet brenda një viti e gjysmë apo dy e gjysmë.

Ora e drejtësisë për punëtorët amerikanë ka ardhur. Siguria në kufi është një çështje serioze kombëtare. Mungesa e sigurisë përbën një kërcënim serioz për sovranitetin dhe sigurinë e SHBA-ve dhe qytetarëve të saj. Numri më i madh i emigrantëve vjen nga kufiri ynë jugor. Unë e kam thënë shumë herë, që populli amerikan nuk do të paguajë për murin”, tha Trump.

Pas vendimit të Presidentit Trump për të ndërtuar murin me Meksikën, janë ngritur tensionet mes dy vendeve, ndërsa presidenti meksikan ka anuluar takimin me homologun e SHBA-ve, pas deklaratave së këtij të fundit, se nëse Meksika nuk financon ndërtimin e murit, atëherë nuk ka kuptim takimi mes tyre.

