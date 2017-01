Shtëpia e Bardhë ngatërron emrin e Theresa May me një yll të pornografisë

Shtëpia e Bardhë ngatërron emrin e Theresa May me një yll të...

Shtëpia e Bardhë ka bërë një gafë duke ngatërruar emrin e kryeministres britanike me emrin e një ylli të pornografisë.

Kryeministrja britanike sot në mbrëmje do të takohet me Donald Trump dhe ky do të jetë takimi i parë i tij si president i SHBA-së me një lider të jashtëm.

Njoftimi i lëshuar nga Shtëpia e Bardhë thotë: “Sot në orët e pasdites, presidenti do të ketë një takim bilateral me kryeministren e Mbretërisë së Bashkuar, Teresa May”, duke i harruar një ‘h’ në emrin e saj.

Duke shtuar: “Presidenti do të marrë pjesë në një drekë pune me Teresa May, kryeministren e Mbretërisë së Bashkuar”, prapë duke e shkruar gabimisht, e jo si duhet, Theresa May, raporton “The Mirror”

27 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)