Tavo, akuza policisë: Jugu ‘i gjelbëruar’. Tahiri t’u mësojë drejtuesve detyrën

Lëvizja Socialiste për Integrim duket se është pozicionuar kundër policisë së shtetit. Pas akuzave të bëra dje nga ministri Lefter Koka në drejtim të policisë si e lidhur me elementë kriminalë, një tjetër eksponent i LSI ka shprehur pakënaqësinë e tij.

Deputeti i Gjirokastrës, Vangjel Tavo ka shpërthyer në akuza të ashpra ndaj policisë. Sipas tij, drejtuesit e policisë janë të pozicionuar politikisht dhe po veprojnë në dëm të LSI. Tavo ka kërkuar nga ministri i brendshëm, Saimir Tahiri t’u mësojë rolin që kanë drejtuesve të policisë. Sipas deputetit të LSI, jugu i Shqipërisë është i gjelbëruar nga kanabisi, ndaj ai vetë i ka kërkuar ministrit të brendshëm largimin e këtyre drejtuesve të policisë.

“Kuptohet shqetësimi i minstrit Koka dhe nga ana tjetër shqetësimi i një lideri të LSI, pasi është një ndër themeluesit e kësaj force politike. Në fakt konstatoj edhe unë në Gjirokastër një tentativë, përpjekje nga ana e policisë së shtetit për të ndikuar në procesin zgjedhor, – ka thënë Tavo. – Nuk e kam bërë publik sepse tu them të drejtën asnjëherë nuk kam menduar që këto përpjekje të drejtuesve të policisë së qarkut gjirokastër janë të lidhura me PS direkt, dhe kurrë nuk mund ta besoj. Në momentin që do të kem një konfirmim të një fakti të tillë atëherë pa dyshim që dhe unë do ta bëj jo thjesht publike, po do ta quaja alarmante këtë situatë. Do i kërkoja sinqerisht si pjesë e këtij koalicioni ndërhyrjen e ministrit Tahiri tek drejtuesit e poilicisë së shtetit të mos merren me politikë sepse nuk është prioritet i policisë së shtetit”, është shprehur Tavo.

28 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)