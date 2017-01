Vllaznia siguron Elis Bakajn

Elis Bakaj te Vllaznia, më në fund Armando Cungu ka përforcimin e kërkuar aq shumë në merkato. Në Shkodër nuk e kanë lënë t’u shpëtojë asistin e ardhur nga bllokimi i merkatos së Tiranës duke realizuar transferimin e sulmuesit 29-vjecar. Bakaj shkon te Vllaznia në bazë të një marrëveshjeje për 6 muajt e ardhshëm me opsion rinovimi për vitin pasardhës. Në të tilla raste thuhet i duruari i fituari, por shprehja nuk do të kishte marrë vlerë pa një ndërhyrje nga jashtë. Ka qenë në fakt investimi i një donatori që ka bërë të mundur gjithçka, admiruesi i Vllaznisë i cili ka preferuar të mos bëjë publik emrin e tij ka dhuruar fondin financiar të nevojshëm për të plotësuar hendekun mes kërkesës së Bakajt dhe ofertës së Vllaznisë që në këtë mënyrë do të paguajë aq sa kishte vënë në pjatë që në tratativat e mëparshme me futbollistin.

Afrimi i tij përforcon ndjeshëm potencialin sulmues të Vllaznisë që gjen përforcimin ideal me një lojtar që e njeh mirë kampionatin, vjen në formën e duhur fizike pasi ishte përgatitur për të qenë në fushë që këtë të shtunë me Tiranën, dhe karakteristikat e të cilit i shkojnë për shtat edhe publikut në Shkodër. Bakaj nga ana e tij ka gjetur destinacionin e duhur për të vijuar karrierën për pjesën e mbetur të sezonit pasi u gjend paprimtas në udhëkryq pak ditë para përfundimit të merkatos. Cungu gjen përforcimin e kërkuar dhe Bakaj qetësinë e nevojshme, të gjithë të kënaqur, natyrisht me përjashtim të Tiranës.

28 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)