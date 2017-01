‘Adresat’, Rama: Shembulli më i qartë i prapambetjes së shtetit

Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në një aktivitet për procesin e regjistrimit të popullsisë tha se mungesa e adresave të sakta në Shqipëri është shembulli më i qartë i prapambetjes së shtetit tonë, si i vetmi vend në Europë që nuk ka asnjë të dhënë të besueshme se sa njerëz jetojnë brenda dhe sa jashtë vendit tonë.

“Nuk ka një shembull më kuptim plotë për prapambetjen e thellë të Shqipërisë për prapambetjen e shtetit, se jemi vendi i fundit në Europë që sot nuk ka asnjë të dhënë të saktë e të besueshme se sa njerëz jetojnë brenda, jashtë dhe se ku jetojnë njerëzit që banojnë në territorin tonë.

Sipas të dhënave të regjistrit aktual, në vend jetojnë 4,4 mln banorë, por e vërteta është që jo vetëm ne nuk jemi familjarizuar me këtë shifër, por vazhdojmë të flasim për 3 mln, po edhe kur vjen puna për ta lidhur këtë me vendbanimin e secilit bëhet më e vështirë. Tek adresat ndahen shtetet funksionale nga vendet pa shtet. Si mund të funksionojë në shërbim të barabartë një shtet që nuk ka një regjistër serioz adresash dhe Shqipëria sot është një vend ku flukset migratore të shqiptarëve nga vendi ynë jashtë tij dhe ato të brendshme janë të barazvlefshme, pra aq sa kanë lëvizur në vende të tjera kanë lëvizur brenda për brenda”, tha Rama.

Kryeministri tha se sistemi i saktë i adresave ka qenë një nga prioritet e qeverisë së tij që ditën e parë të ardhjes në pushtetet. Sipas Ramës, sot jemi në finalizimin 6 mujor të një procesi të nisur që ditën e parë në përputhje me ekspertizën më të mirë vendase dhe ndërkombëtare.

Ndërsa ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri theksoi se në procesin e regjistrimit të popullsisë, nëse do të jetë e nevojshme, do të përfshihet edhe policia.

“Na duhen të dhëna të plota për çdo qytetar që jeton në Shqipëri, që t’u shërbejmë me transparencë dhe në kohë. Do të nisin intervistat derë më derë. Nuk do të pranojmë mungesë përgjigjeje nga qytetarët. Nëse refuzon qytetari, në proces përfshihet policia”, deklaroi Tahiri.

30 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)