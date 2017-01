Klosi: Njerëzit në nevojë, fokusi kryesor i qeverisë

Ministri i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë Blendi Klosi nënshkroi me shtatë kryetarët e bashkive të Qarkut Elbasan, “Paktin e Mirëqenies Sociale”. Firma e hedhur nga ministri Klosi dhe drejtuesit lokal të qarkut të Elbasanit, është angazhimi i ndërmarrë për të ngritur në çdo komunitetin shërbimin ndaj njerëzve në nevojë.

“Duke nisur nga ndihma ndaj qytetarëve nën ndihmë ekonomikë, ata me aftësi të kufizuar, moshën e tretë, fëmijët me nevoja specifike, gra ish viktima të dhunës, e gjithë individët që kanë nevojën për ndihmën dhe asistencën e shtetit për ndihmë, nuk do të jenë më qytetarët e harruar të këtij shteti “, deklaroi ministri Klosi.

Në zbatim të ligjit për përkujdesjen shoqërore, kompetencat për menaxhimin e rasteve konkrete I kalojnë bashkive. Bashkë me to, bashkive I kalon edhe fondi social, që janë paratë që shteti jep për njerëzit në nevojë.

Këto mekanizma do të bëjnë të qarta detyrimet e pushtetit qendror dhe atij lokal, për të ndihmuar çdo qytetar, pavarësisht se ku ai jeton.

Ky angazhim, deklaroi ministri Klosi, është angazhim për reduktimin e varfërisë.

“ Varfëria në asnjë rast nuk duhet parë si një sëmundje, nuk duhet parë si një e keqe që e ka zënë një grup shoqëror dhe nuk mund të dilet. Kemi bindjen që nëpërmjet realizimit të disa mekanizmave ligjore dhe administrativ, ne kemi shumë mundësi për ta reduktuar varfërinë. Kemi bërë disa mekanizma një nga të cilët po prezantojmë edhe sot I cili shkon drejtpërdrejt te reduktimi i varfërisë”, tha ministri Klosi.

30 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)