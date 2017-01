Ngërçi në koalicionin PS-LSI, Rama shkon në zyrën e Metës

Situata e krijuar ditët e fundit në koalicionin qeveritar PS-LSI, shoqëruar me akuzua e kundër akuza mes eksponentëve të të dyja partive, ka detyra kryeministrin Edi Rama të shkojë vetë në zyrën e kryeparlamentarit Ilir Meta paraditen e sotme.

Një ditë më parë u përfol për një dorëheqje të mundshme të ministrit të Drejtësisë, Ylli Manjani, lajm i hedhur poshtë nga ky i fundit, i cili ka bërë me dije se as është shkarkuar, as është dorëhequr dhe as ka ndërmend të largohet nga posti i ministrit.

Disa ditë më parë ministri i mjedisit, Lefter Koka akuzoi policinë në Durrës se po vepron politikisht në dëm të LSI, akuzë e artikuluar një ditë më pas edhe nga deputeti i Gjirokastrës, Vangjel Tavo në drejtim të krerëve të policisë në jug të vendit.

30 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)