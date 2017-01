“One billion projects”, Rama: Investimet do të rrisin punësimin

Qeveria ka prezantuar sot projektin “One Billion Project” . Ky program adreson disa probleme të rëndësishme të infrastrukturës rrugore kombëtare, infrastrukturën e zonave turistike etj. Kryeministri Edi Rama, gjatë fjalës së tij ftoi bizneset dhe bankat që të bëhen pjesë e “One Billion Project”, për të investuar në realizimin e projekteve.

“Programi është një ftesë për sipërmarrjen dhe bankat që të përfshihen në një proces partneriteti me qeverinë, për të bërë të mundur realizmin në një kohë të shpejtë të një numri të konsiderueshëm projektesh dhe duke garantuar nga pikëpamja financiare, financimin sipas afateve të përcaktuara kontraktuale të çdo projekti nga ana e buxhetit të shtetit me një shtrirje të arsyeshme në vite.

Synojmë të financojmë përmirësimin e infrastrukturës në zonat me zhvillim intensive bujqësor dhe kur vjen fjala tek arsimi ky program ka një rëndësi themelore, pasi na jep mundësinë që të ndërtojmë. Ky program bazohet në planifikimin buxhetor të Shqipërisë në vite për të garantuar realizimin në një kohë të shpejtë të një numri shumë më të madh projektesh sesa mundëson buxheti.

Kjo bën që për herë të parë të investohen 1miliard dollarë për investime publike dhe duke garantuar që mos kemi asnjë luhatje në planin për uljen e borxhit dhe mbajtja në kontroll të defiçitit.

Vlen të theksohet se në këtë program do të ketë pa diskutim një hapësirë të re për një rritje të punësimit. Është një program që do të garantojë punësim, pasi bëhet fjalë për qindra kantiere të hapura. Do të sigurojë të ardhura të reja për buxhetin si pasojë e detyrimeve që do të vilen nga këto projekte dhe do të bëjë atë që ne kemi pasur ambicien e madhe të ditës së parë, të kemi një rritje ekonomike mbi 5%. Një rritje mbi 5% do të ketë një impakt shumë më të ndjeshëm në ekonominë familjare dhe do ti japë një impuls rritjes konsumit”, tha Rama gjatë fjalës së tij.

31 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)