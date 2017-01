Pep Guardiola “kapet mat” me bjonden seksi ruse

Pep Guardiola është fotografuar i ulur pranë supermodeles ruse, ndërsa ishte me mision “bojskautizmi” në ndeshjen Monaco-PSG, përpara përplasjes së “Champions League”. Trajneri i Manchester City ishte duke ndjekur në “Ligue 1” ballafaqimin e kryesuesve përpara përplasjes me to në Ligën e Kampionëve.

Por ai, siç duket në foto, ka qenë jo pak i hutuar nga pamja e ambasadores së “Rusia 2018”, Victoria Lopyreva, pranë tij. Prezantuesja televizive buzëqeshi së bashku me Pep nën presion, i cili ka pranuar tashmë se skuadra e tij nuk mund ta fitojë Premier League këtë edicion.

Lopyreva u kurorëzua “Miss Rusia 2003” dhe është një tifoze e vetëpranuar e futbollit. Pra, ajo ndoshta e gjeti rastësisht ish-trajnerin e Bayern Munich dhe Barcelonës në “Parc des Princes”, duke marrë gjithë vëmendjen e fotografëve pranë tij. Guardiola ishte i veshur me një kapele të zezë, pantallona kadifeje dhe shall në të zezë e të bardhë. Ai u bashkuan më vonë në stendë me asistentin e tij, Mikel Arteta.

31 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)