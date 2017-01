Shkodër, arrestohet i akuzuari për grabitje me armë

Policia e Shkodrës në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë operative, për vendndodhjen e shtetasit në kërkim, bënë të mundur finalizimin me sukses të operacionit policor të koduar “ICE MAN”. Si rezultat i këtij operacioni, në zonën e Mabës së Lezhës, i strehuar në një banesë, u bë e mundur kapja dhe ndalimi i shtetasit Astmer Bilali, 28 vjeç, banues në Shkodër.

Ky shtetas u ndalua pasi më datë 08.06.2016 është shpallur në kërkim me urdhër nga Prokuroria Shkodër me vendim nga Gjykata Shkodër, e cila e ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprën penale “Vjedhje me armë”. Materialet procedurale do ti referohen Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

31 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)