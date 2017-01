Sokol Cikalleshi huazohet te Akhisar Belediye

Ndryshim planesh në ditën e fundit të merkatos për Sokol Cikalleshin. Bomberi i kombëtares i cili ka vuajtur mungesën e aktivizimit në këto muajt e fundit me Istanbul Basaksehir shkon në huazim për pjesën e mbetur të sezonit te Akhisar Belediye, një lëvizje që është kushtëzuar nga strategjia e klubit nga Stambolli. Istanbul Basaksehir që kërkon këtë sezon titullin kampion zyrtarizoi në ditën e fundit të merkatos afrimin në skuadër të Emmanuel Adabeyor, sulmuesit togolez që ka luajtur më parë me skuadra prestigjioze si Arsenal, Tottenham, Real Madrid e Manchester City. Afrimi i 32-vjeçarit për 18 muajt e ardhshëm te Basaksehir do të reduktonte akoma më tepër shanset e Cikalleshit për tu aktivizuar ndaj zgjedhja më e mirë për të gjitha palët është konsideruar huazimi i tij te Akhisar Belediye.

Këtë sezon sulmuesi i Kombëtares ka luajtur vetëm në 11 ndeshje me Istanbul Basaksehir, gjatë të cilave ka shënuar edhe 3 gola dhe tani shpreson të gjejë një vend fiks te Akhisar, skuadër e cila ndodhet në vendin e 12 të klasifikimit në Superligën turke, 4 pikë sipër zonës së rënies nga Kategoria dhe që ka vuajtur në fazën e parë në aspektin sulmues duke pasur rendimentin më të dobët në kampionat me vetëm 11 gola të shënuar. Aspekt për të cilin thirret në mision pikërisht Cikalleshi i cili nga ana e tij do të gjejë shanset e aktivizimit dhe mundësinë për të konfirmuar aftësitë si një bomber klasi.

31 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)