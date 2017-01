Tahiri, policëve rrugorë: Bindni qytetarët të mos japin ryshfet

Çdo qytetar që tenton të japë ryshfet punonjësit të policisë rrugore, do të ndëshkohet dhe arrestohet. Ministri i Brendshëm Saimir Tahiri ka paralajmëruar se beteja e policisë sapo ka nisur me të gjithë ata që deri dje e quanin veten të paprekshëm dhe kërkojnë t’i bëjnë bisht ligjit. Në një aktivitet me efektivë të Policisë Rrugore, ministri i Brendshëm tha se i vjen keq që vetëm në muajin janar janë arrestuar 39 qytetarë, të cilët kanë tentuar të korruptojnë policin rrugor.

“Gjatë janarit janë arrestuar 39 qytetarë në gjithë Shqipërinë. Më vjen shumë keq se policia nuk ka bërë aq sa duhet vetëm për t’i bindur qytetarët të mos japin më ryshfet. Unë i bëj thirrje të gjithë qytetarëve, mos tentoni t’i jepni para policit. 39 qytetarë të arrestuar mjaftojnë për të kuptuar se është praktikë e ndaluar dhe se nuk duhet të ndodhë më në të ardhmen, – tha ministri. – Sapo ka nisur beteja jonë me të gjithë ata që deri dje e quanin veten të paprekshëm, me të gjithë ata që korruptonin deri dje nuk i bindeshin ligjit, sapo ka filluar beteja jonë për Shqipërinë e gjeneratës tjetër. 39 qytetarë të arrestuar janë kambana me e fortë e alarmit dhe kujtesa më e fortë për të gjithë ata që përballen me policinë, duke i treguar të gjithëve se nuk ka më t’i bësh bisht ligjit duke dhënë para dhe ryshfet”.

Tahiri shtoi se mbështetja e shtetit ndaj policisë nuk ka munguar në vitet e fundit. “Megjithatë ne kemi ende shumë punë për të bërë për policinë që duam. Policia rrugore ishte braktisur nga eprorët. Policia ka më shumë nevojë për etikë dhe inteligjencë. Sot policia është institucioni më i besuar. Investuam në paga dhe uniforma. Policia rrugore konceptohej si trupa më e korruptuar, ndonëse ka ende punonjës policie që e përdhosin uniformën, tallen me detyrën, nuk sillen si duhet me qytetarët”.

31 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)