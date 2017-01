Top Awards, Ana Bakaj bën të pamundurën

Ish-konkurrentja e”The Voice of Albania 5″ sapo ka publikuar projektin e saj të parë muzikor të titulluar “Reckless” dhe menjëherë ka rrëmbyer zemrat e publikut.

Këngëtarja më e re e muzikës shqiptare është votuar më shumë se çdo artist, duke zënë vendin e parë të klasifikimit të “The Top List”.

Edhe pse ende “Reckless” nuk ka një video muzikore, artistja duket se ka goditur në shenjë me këtë këngë, e cila mban vulën e shtëpisë diskografike amerikane “360M Records”. Ky projekt është bërë pjesë e “The Top List” javën e kaluar dhe gjatë kësaj jave ajo është ngjitur me 20 pozicione, duke zënë kreun e listës.

Klasifikimi i kësaj jave ka ardhur me një lumë ndryshimesh, ku përveç vendit të parë, një sukses ka patur edhe hyrja më e re e Arnon dhe Jonisa, të cilët janë ngjitur me 48 pozicione, duke u renditur në vendin e dytë.

Dy hyrje të reja ka patur në Top Listë për këtë javë, Capital T ft Macro & Dj Nika me “C’est La Guerre” dhe bashkëpunimi i MC Kresha ft Lavda, “Business”.

Ky është klasifikimi zyrtar i “The Top List”, Top Awards, java 59:

1. Ana Bakaj – Reckless

2. Arnon ft. Jonisa – 4U

3. 2po2 ft. Unikkatil – Kryt Nalt

4. Gent Fatali – Ex

5. Dhurata Dora & Dj Geek – AYO

6. Andrra – Kalle Llamen

7. Stanaj – Romantic

8. Stresi – Mos u dorzo

9. Majk – Fund

10. Familia Ideale – Per pak drite

11. Kida ft. Xhensila – Uh Baby

12. NRG Band – Thirrem

13. Alban Skenderaj – Stoli i Trendafilave

14. Paradox – Back To Her

15. Besa ft. Flori -123

16. Stanaj – Ain’t Love Strange

17. Janex ft. Dabo – Wannabe

18. Butrint Imeri – E jona

19. Getinjo ft Kida – Ku je

20. Xuxi – Seven Days

21. Vlashent Sata – Erdhi dita

22. Gjiko – Je shku

23. Elvana gjata ft. Capital T and 2po2 – Lejla

24. Bojken Lako – Sekret

25. Era Istrefi – Bonbon

26. Dhurata Dora – Vec ty

27. Ledri Vula – A jena mire

28. Mira – Nightgames

29. Gillespie – Aq me ben

30. Majk – Kcen

31. Ghetto Geasy ft. Majk – Ajo

32. D Real – Dikur

33. Getinjo ft. Nikka – Njeri

34. Ledri Vula – Kings

35. Mozzik ft. Arta – Kom Dasht

36. Capital T ft Macro & Dj Nika – C’est La Guerre

37. Capital T feat. Dhurata Dora – Bongo

38. Flori Mumajesi ft. Ledri Vula – Beautiful

39. Mc Kresha & Lyrical Son ft. Ledri Vula – Hip Hop

40. Ledri Vula ft. Flori Mumajesi – Nuk ma la

41. Alban Skenderaj – Engjell

42. Samanta ft. Gent Fatali – Na e dina

43. Xhensila – High Love

44. Young Zerka – Harem

45. Elvana Gjata – Njesoj

46. Ardian Bujupi ft. Dj Dalool – E embel

47. Samanta – Si Ai

48. Edona Vatoci – Miremengjes

49. Kanita – Don’t let me go

50. Mc Kresha ft. Lavda – Bussiness

31 janar 2017 (gazeta-Shqip.com)