Durrës, përleshje mes 3 personave; njëri përfundon në spital

Tre persona janë përleshur me njëri-tjetrin, njëri përfundon në spital me plagë serioze. Burime nga Policia e Durrësit bëjnë me dije se ka arrestuar 2 agresorët. Në pranga kanë rënë shtetasit Joxhino Kambo 21 vjeç, banues në Durrës; Klind Lulaj 19 vjeç, banues në Durrës.

Arrestimi I tyre u bë pasi: më datë 30.01.2017, ora 20:30, në lagjen Nr.17, Durrës, për motive të dobëta kanë goditur me grushte shtetasin M.B. 21 vjeç, banues në Durrës. I dëmtuari ndodhet në Spitalin Rajonal Durrës jashtë rrezikut për jetën. Materialet i kaluan Prokurorisë Durrës për veprime të mëtejshme për veprën penale” Plagosja e lehtë me dashje” në bashkëpunim.

1 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)