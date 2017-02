Durrës, Tahiri: Nuk merremi me fjalë e histori, rëndësi ka puna

Çelet Zyra e Gjendjes Civile në Kënetë, Durrës dhe në këtë inaugurim ishte pranishëm ministri i Brendshëm Saimir Tahir. Njësia administrative Kënetë është krijuar në vitin 2004 me vendim të Këshillit Bashkiak. Prej krijimit, aty nuk ka pasur shërbim të Gjendjes Civile. Kjo njësi ka 43 mijë banorë, të gjithë ardhur nga mbarë Shqipëria. Banorët do kenë mundësi të marrin shërbime në këtë zyrë, përfshirë: regjistrimin në Regjistrin Kombëtar të Gjendjes Civile; lëshimin e dokumentit të identitetit, të certifikatave të lindjes, familjare, të martesës apo vdekjes, etj. Gjatë fjalës së tij, ministri i Brendshëm Saimir Tahiri tha se thuajse një qytet i tërë i cili po shndërrohet i tillë falë investimeve në infrastrukturë, nuk merrte as shërbimet më minimale si ato të Gjendjes Civile.

Tahiri është përpjekur të shmangë dhe situatën e fundit politike me akuza dhe replika mes dy forcave kryesore që qeverisin vendin: “Ne jemi të bindur t’i dedikohemi punës dhe jo llafeve. Unë e kuptoj që politika ju del nga televizori me lloj-lloj historish, por ajo që ka rëndësi në fund të ditës për qytetarët, ajo që ka rëndësi në fund të ditës për ju është puna. Jam shumë i bindur se dhe sot kur të shkoni në shtëpi, pasi të dëgjoni lajmet të paktën do jeni të qetë se një gjë që ju mungonte prej 10 vitesh sot e keni efektive”.

“Pra, nëse ju jeni të interesuar për atë që ndodh në politikë zakonisht, këta njerëz janë të interesuar për sa i shërbejmë ne qytetarëve. Jo vetëm këtu, por në gjithë Shqipërinë. Këtu jemi në Durrësin e Ri, thuajse një qytet i tërë i cili po shndërrohet i tillë falë investimeve në infrastrukturë, – vazhdoi ministri. – Ndërkohë që mbi 40 mijë banorë kanë më se 10 vite që nuk merrnin as shërbimet më minimale si ato të Gjendjes Civile. Dhe ishte e pakonceptueshme që të bëje dhjetëra kilometra për të shkuar për të marrë një certifikatë. Kjo nuk ndodh. Ndaj, me qeverinë e kaluar që vendosi të kthente në Njësi Administrative, duhet të kishte ndodhur që këtyre njerëzve t’u jepej një mundësi për të marrë shërbimet, siç është dhe patjetër Zyra e Gjendjes Civile”.

1 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)