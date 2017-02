Horoskopi – 1 shkurt 2017

DASHI

Do të jeni në gjendje të përballoni gjithçka me vendosmëri. Në ambientin e punës do të vlerësoheni për seriozitetin tuaj. Në aspektin afektiv do të jeni mjaft aktivë sot.

DEMI

Do të jeni paksa të paqartë pasi një lajm që i përket sektorit tuaj të punës do ju shqetësojë. Në aspektin afektiv do të keni mundësi të përmirësoni situatën duke u bërë iniciator të lidhjes suaj.

BINJAKET

Duhet të ecni ngadalë për të evituar së marrë përsipër shumë punë. Në aspektin afektiv do të keni dëshirë të bëheni pjesë e aventurave të ndryshme.

GAFORRJA

Do të jeni në një formë të shkëlqyer psikofizike. Në ambientin e punës do të bëheni pjesë e iniciativave të reja. Në aspektin afektiv do të ndodheni sot në një situatë jo fort të këndshme. Kujdes!

LUANI

Do të keni një sjellje mjaft pozitive që do të bëjë të tërhiqni vëmendjen e personave që ju rrethojnë. Në ambientin e punës do të jeni mjaft karizmatik në drejtimin e objektivave.

VIRGJERESHA

Në aspektin profesional, eprori juaj, do t’ju vendos në provë, duke jua bërë më të komplikuar punën. Në ambientin afektiv, situata konfliktuale që keni do të kalojë shumë shpejt, dhe do të kthehet në një mbrëmje të bukur!

PESHORJA

Në ambientin e punës, do të merrni një surprizë të bukur,që do t’ju pëlqejë shumë dhe do t’ju bëjë të kaloni një ditë mjaftë argëtuese! Në ambientin afektiv, ka ardhur momenti të rikuperoni dhe konsolidoni raportin me një person që e keni shumë për zemër!

AKREPI

Do të organizoni me miqtë tuaj pushime të shkurtra larg impenjimeve të zakonshme. Në aspektin profesional do të krijoni një bazë të fortë e besim reciprok tek kolegët tuaj. Në planin afektiv mund të keni ndonjë surprizë sot.

SHIGJETARI

Kjo periudhë rezulton të jetë shumë pozitive për shenjën tuaj e gjërat do të shkojnë për mirë sidomos në ambientin e punës. Në dashuri duhet të jeni mjaft të sigurt në zgjedhjet tuaja.

BRICJAPI

Mund të merrni disa ditë pushime nga puna për t’ju përkushtuar totalisht ambientit tuaj familjar. Një këshillë që yjet ju japin sot është që të vlerësoni ata që ju rrethojnë.

UJORI

Yjet ju këshillojnë të jeni të kujdesshëm në zgjedhjet tuaja. Në ambientin e punës evitoni së qeni bashkëpunues me të gjithë. Në dashuri, fjalët tuaja e shpirti juaj i iniciativës do të vlerësohen.

PESHQIT

Do ti kushtoni mjaft rëndësi fizikut tuaj sot. Në ambientin e punës impenjimet e shumta do ju marrin shumë kohë. Në aspektin afektiv, evitoni së thëni gënjeshtra.