Kërcënon nga burgu gruan e biznesmenit: Nuk ta vendosa unë tritolin

Një person që ndodhet i paraburgosur në bugun e Fushë Krujës, ka kanosur me jetë një shtetase me iniciale, F.T. 43 vjeçe, banuese në Fushë-Krujë. Kjo e fundit ka bërë kallëzim në polici, duke pretenduar se është telefonuar dhe kërcënuar me fjalë disa herë nga shtetasi Erges Duka 23 vjeç, banues në Fushë- Krujë.

Duka, ka telefonuar nga I.E.V.P-Fushë Krujë, i cili ndodhet me masën e sigurisë “Arrest me burg”, pasi më datë 15 nëntor 2016, rreth orës 17:45, në lagjen”Punëtori”, Fushë-Krujë, në bashkëpunim me dy shtetas të tjerë, të arrestuar, për motive të dobëta kanë vendosur një sasi lënde plasëse eksplozivi në mjetin tip Volsvagen Passat në pronësi të shtetasit S.T., të cilin e kishte të parkuar pranë biznesit të tij, rrobaqepësi.

I riu pretendon se nuk është ai i autori i vendosjes së tritolit në automjetin e bashkëshortit të saj. “Si më fute në burg? Nuk ta vendosa unë tritolin tek makina. Si ma bëre këtë të keqe?”, janë fjalët që i riu i ka thënë 43-vjeçares. Më pas ai është tensionuar dhe e kërcënonte gjatë gjithë kohës nga burgu. Për kërcënimin në fjalë, policia nisi hetimet dhe ia kaloi materialet Prokurorisë Krujë për veprime të mëtejshme për veprat penale”Kanosja” dhe ” Përdorimi me keqdashje i thirrjeve telefonike “.

1 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)