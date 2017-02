Maqedoni, Ivanov: Mandatin do ta marrë kandidati që formon shumicën

Presidenti maqedonas Gjorgje Ivanov, ka mbaruar konsultimet me të gjitha forcat politike dhe liderët e tyre. Menjëherë pas përfundimit të konsultimeve ka dhënë një konferencë për shtyp.

Gjatë konferencës për shtyp ai deklaroi se si periudhën e fundit kanë qenë dëshmitar të interpretimeve të kushtetutës sipas interesave dhe dëshirave të gjithkujt. Ai citoi më pas nenin 90 të kushtetutës duke thënë që me dhënien e mandatit Nikolla Gruevskit për formimin e Qeverisë, ka vepruar në pajtim me kushtetutën dhe me hapësirën që i ka dhënë ajo për te vepruar sipas vlerësimit të tij si kryetar i vendit.

“Njoftoj opinionin publik se mandatin për formimin e qeverisë do ta marrë ai kandidat që do të më dëshmojë se ka formuar shumicën në Kuvend. Maqedonia duhet të dalë nga kjo situatë duke pasur parasysh që është vend unitar dhe që ka nevojë për reforma sistematike. Ju garantoj që do të respektoj kushtetutën”, ka përfunduar deklaratën e tij presidenti Ivanov.

1 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)