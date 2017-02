Policia ofron 5 milion lekë “shpërblim” për kapjen e Balilit

Policia e Shtetit ka vënë në dispozicion të kujtdo qytetari që ka informacion apo ndihmon për kapjen e shtetasit në kërkim Kelmend Balili, shumën prej 50 milion lekësh të vjetra. Duke garantuar anonimatin, Policia ka vënë në dispozicion këtë numër telefoni 0694109188. Bashkë me qytetarët, ndërtojmë një vend më të qetë dhe një Shqipëri më të sigurt.

Gjykata e Krimeve të Rënda ka caktuar ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg në mungesë, i akuzuar si drejtues i një grupi të strukturuar kriminal që merrej me trafikun ndërkombëtar të drogës. Urdhër arrestim i është dhënë policisë së shtetit për ekzekutim. Balili akuzohet për trafik droge në Itali, Greqi dhe vende të tjera të BE.

Emri i Balilit u lakua gjerësisht prej tyre kur gjatë një operacioni antidrogë në ishullin Zakinthos të Greqisë, ku u sekuestruan sasira të mëdha hashashi që për destinacion kishin veriun e Europës. Në lidhje me të njëjtën ngjarje u përfol edhe një tjetër shqiptar i njohur si Dhimitër Pota.

Në lidhje me Potën, në Greqi u arrestua edhe një person me inicialet A. Dh, 46 vjeç nga Himara që sipas policisë së vendit fqinj ishte edhe organizatori i një agjencie ndërkombëtare transporti mallrash me seli në vendet eurpoiane. Hetimet vazhdojnë në Greqi dhe sasia e madhe e drogës e sekuestruar me prejardhje Shqipërinë ka hapur një debat të gjerë ku në mjaft raste kërkohet arrestimi i Balilit prej autoriteteve shqiptare.

1 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)