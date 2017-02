Beyonce sërish shtatzënë, por këtë herë ka dy

Beyonce është sërish shtatzënë dhe kësaj here në pritje të binjakëve. Lajmi është bërë i ditur nga vetë ajo në Instagram.

Këtë lajm ajo e ka shoqëruar me një foto të mrekullueshme, ku shfaqet duke treguar barkun e rrumbullakosur.

“Duam të ndajmë me ju dashurinë dhe lumturinë tonë. Zoti na ka bekuar dy herë të tjera. I jemi jashtëzakonisht mirënjohës sepse familja jonë do të zgjerohet me dy elementë të rinj. Ju faleminderit për urimet”, thotë Beyonce.

Fotoja e saj ka thyer të gjitha rekordet, duke u bërë një prej fotove më të pëlqyera në Instagram.

2 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)