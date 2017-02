Flamurtari zyrtarizon Mauricio e Lynneeker

Dy goditje në fundin e merkatos, Flamurtari e mbyll me dy blerje të reja dritaren e merkatos dimërore pasi ka afruar në skuadër një mbrojtës dhe një mesfushor.

Klubi vlonjat bën me dije se braziliani Mauricio Aparecido Maciel Leal është pjesë e skuadrës kuqezi. 29-vjeçari luan në rolin qendërmbrojtës dhe ai vjen nga kampionati Indonezian. Bëhet fjalë për një lojtar 1.87 të gjatë, i cili pritet t’i japë më shumë siguri repartit të prapavijës së skuadrës vlonjate.

Emri i dytë është ai i brazilianit Lynneeker Nakamuta. Mesfushori 23-vjeçar me tipare sulmuese, ashtu si bashkëkombësi i tij do të vihet nën urdhrat e trajnerit Mezani pasi Flamurtari ka arritur të zgjidhë edhe çështjet burokratike duke arritur ta federojë për pjesën e mbetur të sezonit. Lynneeker është aktivizuar në radhët e Maritimos në Portugali gjatë fazës së parë të sezonit. Dy brazilianët bashkë me Jakovljevic, Mersinin dhe Nezirajn janë 5 goditjet e Flamurtarit në merkaton e dimrit.

2 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)