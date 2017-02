Horoskopi – 2 shkurt 2017

DASHI

Këshilla e yjeve për këtë dite është ruajtja e qetësisë dhe maturia në jetën tuaj në çift. Financat duhen mbrojtur sa më shumë që të mos keni vështirësi më vonë.

DEMI

Konfigurimi i yjeve do jetë mjaft i favorshëm për të dashuruarit. Ekuilibri buxhetor do fillojë pak nga pak të stabilizohet. Do ndiheni më të qetë në këtë plan.

BINJAKET

Dëshira për më shumë qëndrueshmëri do jetë e madhe sot, por gjithçka do varet nga sjellja juaj. Në planin financiar duhet të tregoheni më vigjilentë dhe të kursyer.

GAFORRJA

Çiftet nga ana tjetër nuk do kenë as probleme, por as surpriza të mëdha. Mundohuni që edhe vështirësitë t’i merrni me qetësi.

LUANI

Jeta juaj sentimentale do shkojë më së miri sot. Influenca e planetëve do jetë pozitive në planin financiar, por nuk duhet të përfitoni për të bërë shpenzime.

VIRGJERESHA

Rutina dhe zymtësia do e pushtojnë jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Që gjërat të shkojnë mirë në planin financiar duhet të merrni sa më shpejt masa dhe të bëni një riorganizim të situatës.

PESHORJA

Duhet t’i bëni sytë katër sot nëse jeni në një lidhje sepse të shumtë do jenë ata që do kërkojnë t’ua prishin harmoninë që keni me partnerin.

AKREPI

Në planin sentimental do jeni shumë dyshues sot. Edhe pse ai që keni në krah do ua shprehë ndjenjat dhe do mundohet t’iu bëjë të ndiheni sa më mirë, ju nuk do i besoni.

SHIGJETARI

Falë mbështetjes që do iu japë Urani marrëdhënia juaj me partnerin do jetë e shkëlqyer. Në planin financiar duhet të bëni pak durim për ta përmirësuar situatën.

BRICJAPI

Edhe pse ndjenjat për atë që keni në krah janë të sinqerta, ai do e ketë të vështirë t’iu besojë plotësisht sot. Financat nuk do jetë të stabilizuara sepse do vazhdoni të kryeni shpenzime marramendëse.

UJORI

Do keni disa vështirësi gjatë kësaj dite në jetën tuaj në çift dhe kjo do iu trishtojë mjaft. Në planin financiar do jeni stratege të vërtetë dhe do e dini mirë si t’i menaxhoni të ardhurat që keni.

PESHQIT

Lërini dëshirat dhe emocionet t’iu udhëheqin gjatë kësaj dite. Vetëm në këtë mënyrë do ndiheni mirë dhe të çliruar. Në sektorin financiar nuk duhen ndërmarrë rreziqe të mëdha.