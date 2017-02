Kim Kardashian duket më e dobët se kurrë

Femrat e ‘Keeping Up With The Kardashians’ janë duke përkëdhelur veten teksa po shijojnë disa ditë pushimesh në Kosta Rika, larg nga skena e showbizit.

Por sigurisht qa paparacët nuk i kanë lënë të qeta, duke i kushtuar vëmendje maksimale asaj që është cilësuar si mbretëresha e reality show, Kim Kardashian.

36-vjeçarja duket në formën e saj më prefekte teksa bën banjë dielli pranë familjes së saj në vilën e tyre private.

E veshur me një palë bikini me ngjyrë të zezë, nëna e dy fëmijëve duket më e dobët se kurrë.

2 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)