Kukës, sekuestrohen 20 kg hashash; në pranga 2 persona

Finalizohet në Kukës operacioni anti-drogë i koduar “Mesjava”, ku janë sekuestrohen 20 kg lëndë narkotike e dyshuar Cannabis Sativa dhe arrestuar në flagrancë 2 shtetas. Burime nga policia bëjnë me dije se operacioni është kryer në orët e para të mëngjesit dhe se në pranga kanë rënë shtetasit Gjergj Keli, 29 vjeç banues në Ujshtrezë, Mirditë dhe Qemal Kuqi, 28 vjeç, banues në Laç. Arrestimi i këtyre shtetasve u bë pasi, në afërsi të spitalit Rajonal Kukës, gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin tip “Benz”, me targë AA 120 LM, në pjesën e bagazhit, u gjetën dhe u sekuestruan 20 kg lëndë narkotike e dyshuar Cannabis Sativa. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 20 kg lëndë narkotike e dyshuar si Cannabis Sattiva – si dhe u bllokua automjeti tip “Benz”, me targa AA 120 LM. Materialet në ngarkim të shtetasve të lartë përmendur, i kaluan veprime të mëtejshme Prokurorisë Kukës, për veprën penale “Prodhim dhe shitja e narkotikëve, kryer në bashkëpunim”.

2 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)