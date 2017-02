Policia e Tiranës ka arrestuar shtetasin e shpallur në kërkim Orest Qerimaj, 27 vjeç, banues në Shkodër. Qerimaj ishte shpallur në kërkim nga Zyra e Interpol Tirana me shkresën e datës 01.08.2016, pasi me vendimin e datës 09.01.2014 të Gjykatës së Udineses, ky shtetas është dënuar me 9 vjet, 4 muaj e 20 ditë burg, për veprën penale “Pjesëmarrje në organizatë kriminale me qëllim trafik droge”. Pritet ekstradimi i këtij shtetasi drejt shtetit Italian.

2 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)