E tradhtoi me aktoren spanjolle, Kylie Minogue ndahet nga i fejuari 19 vjet më i ri

E tradhtoi me aktoren spanjolle, Kylie Minogue ndahet nga i fejuari 19...

Vetëm dy ditë më parë ajo kishte folur me entuziazëm lidhur me faktin se do të merrte mbiemrin e të fejuarit të saj kur të martoheshin.

Por tashmë këngëtarja e njohur, Kylie Minogue ka konfirmuar ndarjen nga aktori britanik Joshua Sasse. Thuhet se këngëtarja australiane e ka përzënë nga shtëpia aktorin 29- vjeçar pasi ky i fundit e ka tradhtuar me aktoren spanjolle, Marta Milans, 34 vjeçe.

48-vjeçarja është fotografuar në gjendje të mjeruar pas ndarjes nga i fejuari i saj.

3 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)