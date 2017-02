Shkrimtari i njohur, Dritëro Agolli që u nda nga jeta pasditen e sotme pas një sëmundjeje të gjatë kronike, do të përcillet në banesën e fundit ditën e diel.

Mjeshtri i madh i letrave shqipe do të nderohet me homazhe që do të mbahen në Pallatin e Kongreseve nga ora 10:30-13:00.

Agolli u nda nga jeta në moshën 85-vjeçare pasi qëndroi për 9 ditë i shtruar në sanatorium.

3 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)