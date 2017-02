Irani u mohon vizat sportistëve amerikanë

Irani i kundërpërgjigjet presidentit amerikan Donald Trump duke mos lejuar që mundësit amerikanë të marrin pjesë në Kampionatin Botëror të mundjes që do të zhvillohet në këtë vend. Ditë më parë, presidenti amerikan firmosi një vendim, nëpërmjet të cilit i ndalohej hyrja në SHBA të gjithë personave që vinin nga Irani për një periudhë kohore prej 120 ditësh.

Ky vendim u cilësua si shkelje e të drejtave të njeriut dhe shumë shtete të mëdha të Bashkimit Europian reaguan ashpër. Irani ishte shteti i parë që reagoi duke miratuar dhe ai vetë një vendim, që i ndalon sportistët amerikanë të mundjes të jenë të pranishëm në Botërorin që do të zhvillohet në këtë vend. Gara do të zhvillohet në datat 16-17 Shkurt, dhe të gjithë mundësit që kanë pasaportë amerikane nuk do të lejohen të hynë në Iran duke sjellë në këtë mënyrën mungesën e SHBA në Botërorin e këtij sporti.

3 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)