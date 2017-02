Policia nuk garanton ndeshjen e Partizanit në “Selman Stërmasi”

Ka marrë një kthesë të papritur fati i ndeshjes Partizani-Vllaznia. Pas kundërshtimit të fuqishëm të tifozëve bardheblu për të luajtur të kuqtë në “shtëpinë” e tyre, duket se në këtë qasje është edhe policia e kryeqytetit. Kjo e fundit, përmes një shkrese të drejtuar dje klubit të Partizanit, atij të Tiranës, FSHF-së dhe Bashkisë së Tiranës, në zbatim të ligjit përkatës për sportin, të procedurave standarde të Departamentit të Sigurisë Publike, kërkon që ndeshja Partizani-Vllaznia të mos luhet në “Selman Stermasi”, sepse ka informacione për trazira mes tifozëve. Në fakt, duket se mosmarrja përsipër e mbarëvajtjes së ndeshjes nga policia e shtrin këtë gjë për të gjitha sfidat e Partizanit si pritës. Klubi i kuq nuk ka dashur të flasë për këtë gjë, ndërkohë që letra përkatëse e policisë zbulon edhe shkaqet, sipas saj, që “demat” të mos luajnë në “Sleman Stermasi”:

“Klubi Sportiv Partizani, me shkresë nr.22, datë 02.02.2017, njofton se më datë 05.02.2017, ora 17:00, do të zhvillojë në stadiumin “Selman Stermasi”, Tiranë, ndeshjen e futbollit me ekipin e Vllaznisë, e vlefshme për kampionatin kombëtar, Kategoria Superiore. Nisur nga zhvillimi i ndeshjes në këtë stadium, ju bëjmë me dije se: Nga informacionet e marra rezulton se tifozët e KF Tiranës do të bojkotojnë ekipin e tyre, kjo në shenjë proteste të marrëveshjes së arritur ndërmjet KF Tirana, Bashkisë Tiranë dhe FK Partizani. Tifozët janë shprehur se do të bllokojnë hyrjet e stadiumit, duke mos lejuar lojtarët e ekipit të Tiranës (duhet të jenë një lapsus, sepse flitet për lojtarët e Partizanit) që të futen në stadium për t’u zhvilluar ndeshja. Ky fakt është konstatuar dhe më datë 26.01.2017, në kompleksin “Skënder Halili”, ku tifozët nuk lejuan lojtarët e ekipit të Tiranës që të zhvillonin stërvitjen e radhës, duke krijuar incidente, protesta, sharje dhe goditje të lojtarëve etj.

3 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)