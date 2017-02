SHBA, sanksione të reja kundër Iranit. Teherani: S’duam luftë

Administrata Trump ka njoftuar se do të vendosë sanksione të reja kundër Iranit pas testeve të fundit të raketave balistike të Teheranit. Në shënjestër të qeverisë amerikane janë me dhjetëra kompani iraniane të përfshira në zhvillimin e programit raketor dhe të dyshuara që favorizojnë terrorizimin.

Masat e marra janë njoftuar menjëherë në shtyp, me Trumpin që kishte akuzuar Iranin se “po luante me zjarrin”. Subjektet e prekura nga sanksionet e reja ndodhen në një listë që përfshin 13 persona dhe 12 kompani, disa të akuzuara se kanë ndihmuar në pasurimin e armatimeve të shkatërrimit në masë dhe të tjera për lidhje të mundshme me terrorizimin.

Ndërkohë, ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, Mohammed Javad Zarif, ka reaguar pas vendimit të Trump, duke u përgjigjur në profilin e tij në “Twitter”: “Irani është indiferent ndaj kërcënimeve të ardhura nga jashtë, sepse siguria vjen nga vetë populli i tij. Nuk do të arrijmë asnjëherë të nisim një luftë, por do të përdorim armët tona vetëm për t’u mbrojtur. Të shohim nëse ndonjë nga ata që ankohen mund të bëjë të njëjtën gjë”.

3 shkurt 2017 (gazeta-Shqip.com)